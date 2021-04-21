هل يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفى هلوسة بصرية؟

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القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو ثالث أكثر الحالات الطبية شيوعًا في العالم، تتضمن نوبات الصداع النصفي ألمًا نابضًا يترافق أحيانًا مع أعراض مثل مشكلة في التحدث خدر أو وخز، ضعف، تغيرات الرؤية، يبلغ بعض الأشخاص أيضًا عن أنواع مختلفة من الهالات ومع ذلك، تختلف الهلوسة عن الهالات وهي نادرة للغاية عند الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، وفقا لتقرير لموقع healthline.

هل يمكن أن يسبب الصداع النصفي هلوسة بصرية؟

يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من اضطرابات حسية، ولكن من المحتمل ألا تكون لديهم هلوسة، الهلوسة هي تجارب حسية يمكن أن تبدو حقيقية ولكنها في الواقع من صنع عقلك، الهالات البصرية شائعة نسبيًا ويمكن أن تتضمن اضطرابات حسية مختلفة مثل الأنماط المرئية أو الأضواء. يمكن أن تساعدك معرفة ما يمكن أن يحدث مع نوبة الصداع النصفي في التعرف على ما يحدث.

الهالات البصرية هي أكثر أنواع الهالات شيوعًا يمكن أن تشمل أعراض الهالة البصرية:

ومضات خشنة من الضوء أو النقاط المضيئة، خطوط متعرجة أو أشكال هندسية في رؤيتك، بعض فقدان البصر أو النقاط العمياء، في حين أن الهالات البصرية البسيطة عادة ما تظهر مع الصداع النصفي، إلا أن الهلوسة البصرية المعقدة، مثل تلك التي تصيب الأشخاص أو الحيوانات مكتملة التكوين، يمكن أن تحدث مع الصداع النصفي القاعدي أو الصداع النصفي الفالجي العائلي.

تظهر الهلوسة البصرية المعقدة مع الصداع النصفي المفلوج عادةً في مرحلة متأخرة من نوبة الصداع النصفي ويمكن أن تستمر لساعات أو أيام.

في الصداع النصفي، تحدث الهلوسة البصرية بسبب تحفيز القشرة البصرية في الدماغ أو بسبب تلف الروابط بين الخلايا العصبية، يمكن أن يحدث هذا في الصداع النصفي على شكل هالة.

هل يمكن أن يسبب الصداع النصفي هلوسة سمعية؟

الهلوسة السمعية: مرتبط بالصداع النصفي غير شائع ولم تتعرف عليه جمعية الصداع الدولية على أنها من أعراض الهالة، في دراسة بحثت في الهلوسة السمعية والصداع النصفي، كان أكثر الأعراض شيوعًا هو سماع الأصوات استمرت حوالي ساعة وكانت تحدث عادة خلال مرحلة الصداع.

هل يمكن أن يسبب الصداع النصفي هلوسة شمية؟

تعد حساسية الشم شائعة لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، أثناء نوبة الصداع النصفي، يمكن أن تحدث الهلوسة الشمية أيضًا، هذه نادرة جدًا ، وخلال هذه الهلوسة يشم الشخص رائحة أشياء معينة لا يشمها من حوله كما ترتبط الروائح بالصداع تظهر الروائح عادة قبل نوبة الصداع النصفي أو خلالها، تحدث الهلوسة الشمية مع الصداع النصفي في حوالي 0.1 % من البالغين المصابين بالصداع النصفي.