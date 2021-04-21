شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تورم الوجه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة، وعندما ينتشر المرض يحدث تورما فى الوريد الأجوف العلوى، ما يؤدى إلى ظهور أعراض مقلقة على الوجهك مثل التورم وقد يلاحظ ظهور ورم فى الرقبة، حيث وفقًا لأبحاث السرطان فى المملكة المتحدة يُسمى هذا بانسداد الوريد الأجوف العلوى (SVCO)، وهو وريد كبير فى منتصف الصدر مسئول عن نقل الدم من الجزء العلوى بالجسم إلى القلب، وحال وجود سرطان الرئة فإنه يضغط على هذا الوريد ويمنع تدفق الدم بشكل طبيعى، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبها توضح مؤسسة روى كاسل لسرطان الرئة الإنجليزية (RCLCF)، ‘ن الكثير من الناس يعتقدون بأن الوجه المتورم هو علامة على رد فعل تحسسى، ولكن قد يحدث تورم الوجه بسبب انسداد الوريد الأجوف العلوى والذى عادة ما يكون بسبب الإصابة بسرطان الرئة، ويتطلب هذا الأمر الخضوع لعناية صحية فورية فقد تُخفف أعراض هذا المرض بالأكسجين والأدوية المختلفة، وقد يتم إعطاؤك الستيرويدات لتقليل التورم فى النهاية، يعتمد العلاج على مدى تطور الحالة.

- فيما يلى.. أعراض أخرى تدل على الإصابة بسرطان الرئة:

1- الشعور بامتلاء الوجه عند الانحناء

2- ضيق التنفس

3- الصداع

4- تورم فى اليدين وظهور عروق فى صدر الشخص المصاب

5- الشعور بالدوار

6- ضعف الرؤية

7- السعال المستمر

وهناك بعض العوامل التى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، مع العلم أن وجود أحد هذه العوامل ليست دليلًا قاطعًا على إصابتك بهذا المرض، حيث يعتبر التدخين هو السبب الرئيسى فى الإصابة بسرطان الرئة، لذلك من المهم الإقلاع عنه لتفادى خطر الإصابة بهذا المرض.