بعد عام من "إغلاق كورونا".. قرار بإعادة فتح مدارس جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، إعادة فتح المدارس بداية مايو المقبل، بعد عام كامل من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بعد أن حصلت على الموافقة من وزارة الصحة في ظل تراجع حالات الإصابة وبدء حملة التحصين ضد المرض.



وقالت أووت دينق أشويل وزيرة التربية بدولة جنوب السودان، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، بالعاصمة جوبا: "ستقوم وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة الحكومية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا بفتح المدارس في مطلع مايو المقبل بعد أن تراجعت معدلات الإصابة بالمرض في جميع أرجاء البلاد".

وأضافت أن الوزارة ستلزم الطلاب والطالبات باتباع الإرشادات الصحية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا والتي من بينها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، رفع الإغلاق الجزئي الذي كانت قد فرضته على البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار بعد إجراء عدة مشاورات مع الجهات المعنية بالشأن الصحي في البلاد.

وكانت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان قد قررت اغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات الاجتماعية في إطار الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسجلت جنوب السودان خلال الأسبوع الماضي حوالي 16 حالة إصابة جديدة بالمرض، في وقت بدأ فيه الأطباء وكبار السن بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.