تسرب للأكسجين يقتل 22 في مستشفى بالهند.. الوضع "على حافة الانهيار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة إن ما لا يقل عن 22 مريضا لقوا حتفهم، الأربعاء، في مستشفى غربي الهند بعد انقطاع الأكسجين عنهم بسبب تسرب في الخزان.

يأتي هذا في وقت يستنزف تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد إمدادات الغاز الحيوي.



وقال راجيش توب، وزير الصحة في ولاية مهاراشترا، إن الحادث الذي شهدته مدينة ناشيك، إحدى أكثر مناطق الهند تضررا بالجائحة، وقع بسبب تسرب في خزان الأكسجين.

وأضاف توب في تصريحات تلفزيونية: "المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى في ناشيك لاقوا حتفهم".

وتابع: "رُصد التسرب في الخزان الذي يمد هؤلاء المرضى بالأكسجين. يمكن ربط انقطاع الإمداد بوفاة هؤلاء المرضى بالمستشفى".

وسجلت الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، 295041 إصابة جديدة، الأربعاء، وهي أعلى زيادة في الإصابات اليومية بالعالم مما دفع مستشفياتها لحافة الانهيار بحسب ما قال المسؤولون.





ولم تتجاوز هذه الزيادة البالغة في عدد الإصابات اليومية سوى الولايات المتحدة في يناير/كانون الأول حين سجلت 297430 إصابة لكن الإصابات تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

وكانت الوفيات اليومية التي بلغت 2023 هي أيضا الأعلى في الهند منذ بدء الجائحة.

والثلاثاء، قالت المستشفيات في العاصمة دلهي إن ما تبقى لديها من أكسجين يكفي لما بين ثماني ساعات إلى أربع وعشرين ساعة فقط فيما تملك بعض المؤسسات الخاصة ما يكفي لأربع أو خمس ساعات فحسب.

وقال وزير الصحة بولاية هاريانا المجاورة إن الوضع بلغ من السوء ما دفع بعض الناس لمحاولة نهب أنبوب أكسجين واضطرت السلطات لتعزيز الأمن.