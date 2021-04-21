شكرا لقرائتكم أنغام ترد على أصالة.. "الاعتذار لا يكون بالسوشيال ميديا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ردت الفنانة المصرية أنغام، بشكل غير مباشر، على الفنانة السورية أصالة نصري، بعدما صرحت الأخيرة أنها تحاول الاتصال بالنجمة المصرية 5 مرات ومراسلتها ولكن دون جدوى.

وقالت تعليقاً على سؤال عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر "إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشيال ميديا"، وذلك في تصريحات عبر إذاعة "روتانا" من خلال برنامج "سوالف رمضانية" مساء الاثنين.

نية الصلح

كما بدا أن صاحبة "هيبة ملك" انزعجت من الطريقة التي صرحت بها أصالة، بأنها حاولت التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، حيث أكدت أنغام أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتس آب أو السوشيال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور في إطارها الشخصي.

وأوضحت أنغام أنه "كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح"، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد استعراض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها.

أصالة

تهديد بزيارة منزلها

يذكر أن أصالة كانت وجهت مناشدة علنية لزميلتها الفنانة أنغام منذ أيام حتى ترد على محادثاتها الهاتفية، مؤكدة أنها حاولت الاتصال بها أكثر من مرة ولم تجد ردا، وهددت أصالة زميلتها بزيارة منزلها فجأة، لإتمام المصالحة التي حدثت بينهما مؤخرا.

وقالت ممازحة النجمة المصرية، عبر ذات البرنامج الأسبوع الماضي، فقالت: "هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت".

كما أضافت "قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها 4-5 مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجي على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا".

أنغام وأصالة

اعتذار علني

قبل نحو أسبوعين، قدمت أصالة اعتذارا علنياً للفنانة أنغام، وذلك بعد خلافات دامت لنحو عامين، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان.

ونشرت الفنانة السورية، صورة لأنغام وولديها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عن ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".

وبعد مرور ساعة تقريباً على منشور أصالة، قامت أنغام بالرد عليها كذلك عبر تطبيق "إنستغرام" حيث كتبت: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".