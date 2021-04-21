شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحليل الذي يكشف عدوى فيروس أبشتاين بار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس أبشتاين- بار من الفيروسات المعدية التي تنتقل عبر اللعاب، ويمكن اكتشاف الإصابة بهذا المرض من خلال إجراء اختبار للدم للبحث عن الأجسام المضادة التي تشير إلى وجود عدد كريات الدم البيضاء، والذي يحدث عادة بسبب فيروس إبشتاين بار، حيث يصنع الجهاز المناعي الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الاختبار الذى يكشف عدوى فيروس أبشتاين – بار، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

ومن أعراض الإصابة بفيروس أبيشتاين بار الشعور بالتعب والإرهاق والتهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة وتورم الكبد، وطفح جلدي.

وتشمل اختبارات فيروس أبشتاين- بار-اختبار Monospot

يكتشف اختبار الفحص السريع هذا نوعًا من الأجسام المضادة (جسم مضاد للفطريات) يتشكل أثناء بعض حالات العدوى توضع عينة من الدم على شريحة مجهرية وتخلط مع مواد أخرى. إذا كانت الأجسام المضادة غير المتجانسة موجودة، فإن الدم يتكتل (يتراكم).

تشير هذه النتيجة عادة إلى عدوى أحادية يمكن أن يكشف اختبار البقعة الأحادية عادةً عن الأجسام المضادة من 2 إلى 9 أسابيع بعد إصابة الشخص ولا يتم استخدامه عادةً لتشخيص الحالة الأحادية التي بدأت قبل أكثر من 6 أشهر.

-اختبار الأجسام المضادة لـ EBV في هذا الاختبار ، يتم خلط عينة من الدم بمادة مرتبطة بالأجسام المضادة ضد فيروس EBV يمكن لسلسلة من الاختبارات اكتشاف أنواع مختلفة من الأجسام المضادة للمساعدة في تحديد ما إذا كنت مصابًا بالعدوى مؤخرًا أو في وقت ما في الماضي.

لماذا يتم إجراء اختبار فيروس أبشتاين- بار

يتم إجراء الاختبار أحادي البقعة للمساعدة في تشخيص عدوى أحادية حديثة بفيروس أبشتاين- بار EBV.

يتم أيضًا إجراء اختبار الأجسام المضادة للمساعدة في تشخيص أحادي، يمكن أن يساعد اختبار الأجسام المضادة لـ EBV في تحديد ما إذا كنت مصابًا بالفيروس من قبل وما إذا كانت العدوى حديثة.

عادةً ما يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة لـ EBV عندما تكون لديك أعراض عدد كريات الدم البيضاء المعدية وتكون نتيجة الاختبار سلبية.

يمكن أيضًا إجراء اختبار الأجسام المضادة لـ EBV للتحقق من وجود أجسام مضادة لـ EBV عندما يكون الشخص مصابًا بمرض أو يستخدم دواء يسبب مشاكل في جهاز المناعة.