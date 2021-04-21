تفسيرات الأطفال لوجود الكرش عند الأمهات والآباء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:39 مساءً - تساؤلات كثيرة يطرحها الأطفال، وبعضها يكون محرجاً والبعض الآخر يحتاج لإجابة مناسبة لسنهم وتفكيرهم ومستواهم العقلي، وقد اشتكت إحدى قارئات " الخليج 365" أنها لا تجد إجابة لطفلها حول وجود " الكرش" عند الزوج أي الأب، ولا تعرف ماذا ترد على طفلها الصغير، ولذلك قررت " الخليج 365" أن تنقل هذه الرسالة للدكتورة وفاء بزور، إختصاصية الأمراض الباطنة والتي أشارت للآتي حول هذا الموضوع.

كيف نفسر لأطفالنا الكرش عند الكبار؟

الكرش عند الآباء

تقول إحدى البنات الصغيرات معبرة عن وجود الكرش لدى الأم : ماما عندها بطنين.

فيما تقول طفلة أخرى عن الكرش لدى أمها أن أمها كبيرة ولذلك فهي تمتلك بطنين وليس بطناً واحداً.

ويقول أحد الأطفال أن والده " حامل" لأن الأب لديه بطن مثل بطن أمه قبل أن تضع شقيقه الأصغر، ويبدو أن الأب يحمل مرة، والأم تحمل مرة وهكذا.

فيما يقول أحد الأطفال وهو طفل لعائلة ثرية أن الكرش أي البطن الكبير دليلاً على الثراء.

وأجمل التعليقات الطريفة حول الكرش لدى الآباء والأمهات حيث علق أحد الأطفال قائلاً: ابي يخفي أمواله الكثيرة في بطنه، ولذلك فهو يمتلك كرشاً كبيراً.

كيف يرد الآباء والأمهات على تساؤلات طفلك حول ظاهرة الكرش لدى الكبار؟

يجب عدم الربط بين الثراء وظهور الكرش

المفروض أن تكون الأم واضحة حول تفسير ظاهرة الكرش وكذلك الأب لأن البطن الكبير يرتبط في ذهن الطفل بوجود مولود بداخله" بيبي".

يجب عدم السخرية من كرش الأب أمام الأطفال مثلما تطلب الكثير من الأمهات من أزواجهن أن يتخلصوا من كروشهم.

كما يجب أن يقوم الوالدان بتعريف الكرش أمام الأطفال بأنه ظاهرة غير صحية ويجب التخلص منها.

كما يجب أن يحرض الأطفال على النظام الغذائي السليم والصحي لعدم تكون الكرش لديهم في المستقبل أو حتى في عمر مبكر.

كما يجب على الوالدين أن يفسرا للأطفال سبب ظهور الكرش وهو زيادة الوزن الغير طبيعية أي السمنة، وكذلك عادات تناول الطعام الخاطئة.

من الممكن أن تقوم الأم بعمل نظام غذائي للعائلة كلها يساعد الأب على التخلص من الكرش.

كما يجب على الأب ألا يسخر من وجود الكرش أمام الأطفال لدى الأم، ويجب أن يفسر ذلك بأنها كانت تحمل وتلد وترضع وتحتاج لكميات مضاعفة من الطعام.

الكرش عند الطفل

يجب تغيير العادات الغذائية لدى الطفل