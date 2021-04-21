أمراض تصيب الرضع في السنة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:39 مساءً - يصاب العديد من الأطفال الرضع ببعض الأمراض خلال السنة الأولى،كما تلعب العوامل الوراثية دور كبير فى الامراض الشائعة بين الأطفال يتحدث عنها الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة.

حمى الرضع

الحمى

إذا كان طفلك مريضاً، فقد يصاب بالحمى. عادة ما تكون الحمى علامة على أن جسم طفلك يقاوم العدوى، عادة ما تزدهر البكتيريا والفيروسات عند درجة حرارة قريبة من درجة حرارة الجسم الطبيعية. عندما نشعر بالحمى، ترتفع درجة حرارة أجسامنا، مما يجعل من الصعب على البكتيريا والفيروسات البقاء على قيد الحياة. تنشط الحمى أيضاً جهاز المناعة وتحفز خلايا الدم البيضاء التي أن تقاوم العدوى.

أمراض الجهاز التنفسي شائعة في الطفولة

في الواقع، نحو ثلث جميع حالات الاستشفاء في السنة الأولى من العمر بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. تعد نزلات البرد والإنفلونزا والخناق والتهاب القصيبات من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة التي يمكن أن تحدث خلال الأشهر الـ12 الأولى من الحياة وفي أي وقت أثناء الطفولة. الربو والالتهاب الرئوي من الحالات الخطيرة التي يمكن أن تظهر أيضاً خلال هذا الوقت.

التهابات الأذن

التهاب الحلق

تعد التهابات الأذن شائعة جداً لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، وسيصاب معظم الأطفال بعدوى واحدة على الأقل في الأذن.

التهاب الحلق هو عرض لمرض مثل الزكام. يمكن أن تظهر مشاكل الجهاز الهضمي من وقت لآخر في مرحلة الطفولة، وعادة ما تكون ناجمة عن عدوى فيروسية في المعدة،

تشمل الأمراض الأخرى التي قد تظهر عند الأطفال التهابات المسالك البولية أو الأمراض الجلدية أو مشاكل العين أو التهاب السحايا أو النكاف أو الإصابة بالديدان الدبوسية.

الصداع

الصداع شائع جدا بين الأطفال هناك العديد من الحالات والمواقف الأساسية التي يمكن أن تسبب ألمًا في الرأس وأجزاء أخرى من الجمجمة غالبًا ما يكون الصداع مصدر إزعاج وقد يتداخل مع الأنشطة مثل الأكل والنوم بينما يمكن للأطفال والكبار التحدث عن آلامهم فإن مهارات الاتصال لدى الأطفال محدودة،

عوامل وراثية يميل الصداع النصفي إلى الانتشار في العائلات لدى الطفل فرصة بنسبة 50٪ للإصابة بالصداع النصفي إذا كان أحد الوالدين مصابًا به وتزيد فرص الإصابة بالصداع النصفي إلى 90٪ إذا عانى كلا الوالدين من الصداع النصفي قد يكون للصداع العنقودي أيضًا أصل وراثي.

التوتر والقلق قد تؤدي التغييرات في البيئة المحيطة أو وصول شقيق جديد أو وجود راعي جديد إلى صداع التوتر خاصة عند الأطفال الصغار.

النظام الغذائي السيئ يمكن أن يتسبب النظام الغذائي السيئ في انخفاض نسبة السكر في الدم مما يزيد من خطر الإصابة بالصداع قلة تناول الماء خاصة في الطقس الحار يمكن أن يسبب الصداع.

قلة النوم النوم غير الكافي يرهق العضلات والأعصاب ويؤدي إلى صداع التوتر.

التسنين قد يصاب بعض الرضع والأطفال الصغار بالصداع بسبب التسنين على الأرجح بسبب آلام التسنين التي تنتشر عبر الأعصاب إلى الرأس .

فشل النمو

أحد الشروط المهمة جداً التي يمكن أن تظهر في السنة الأولى من العمر هو الفشل في النمو. يحدث الفشل في النمو عندما لا ينمو الطفل بشكل كافٍ بمرور الوقت. التشخيص والعلاج الفوريان مطلوبان للوقاية من سوء التغذية ومشاكل النمو.

متلازمة موت الرضيع المفاجئ

متلازمة موت الرضيع المفاجئ

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) هي حالة وفاة مفاجئة وغير متوقعة لطفل عمره أقل من عام واحد، والتي تظل غير مبررة بعد إجراء تحقيق شامل وتشريح جثة. رغم أن السبب الدقيق لـSIDS لا يزال غير معروف، فقد تم تحديد عدد من عوامل الخطر، مثل النوم على البطن، وارتفاع درجة الحرارة، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وصغر سن الأم.

كما أن هناك بعض الأمراض وهي عبارة عن: