الصيام في الشهر السادس من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:39 مساءً - هل صيام الحامل في الشهر السادس آمن ؟ للإجابة على الحامل ان تعرف ان هناك رخصة مسموحة للحامل بالإفطار في رمضان؛ ولكن ما يحدث ان هناك بعض الحوامل يشعرن بالرغبة الشديدة في أداء الفرض وتحمل مشقة الصيام ، وهنا اختلف الأطباء ، إذ يرى فريق عدم صيام الحامل ..نظرا لتزايد حاجة الجنين إلى التغذية مع بداية الثلث الأخير من الحمل ، بينما أكد الفريق الآخر أنه يمكن للحامل في الشهر السادس الصوم على أن تحصل على الراحة الكافية مع عدم القيام بأي مجهود للحفاظ على مستويات الطاقة اللازمة للجسم..للتعرف على مزيد من التفاصيل ..كان لقاؤنا والدكتور إبراهيم البطوطي استشاري أمراض النساء والتوليد

نصائح لتخفيف إرهاق صيام الحامل

تجنبي تناول الأطعمة الدسمة خلال وجبة الإفطار

إذا قررتِ الصيام في شهرك السادس من الحمل، فتجنبي تمامًا أيًا من المهام الشاقة أو تعرض الجسم للجفاف الشديد، كما يحتاج الجسم إلى نحو 200 سعر حراري إضافي خلال اليوم

قد يضع الصيام جسدك المتعب بالفعل تحت ضغط، لذا فإن الحذر الشديد في أثناء اليوم أمر ضروري للحفاظ على صحتك وصحة جنينك.

يمكن للحامل في الشهر السادس الصيام لكن بحذر شديد، كما ينبغي استشارة الطبيب عند الشعور بالدوار أو التعب الشديد، فقد تحتاجين إلى الإفطار فورًا

احرصي على شرب كثير من الماء وعصير الفواكه الطازجة قبل الصيام وخلال وجبة السحور، للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم

تجنبي تناول الأطعمة الدسمة على معدة فارغة خلال وجبة الإفطار، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب السعرات الحرارية العالية

تناولي أنواعًا مختلفة من الفواكه الطازجة لإمداد الجسم بالسكريات الطبيعية والمعادن اللازمة للحفاظ على مستويات الطاقة

أفطري فورا..إذا واجهت أي أغراض غريبة

احرصي على تناول الخضروات والفواكه عند الإفطار

الحليب وماء جوز الهند من المصادر الغذائية الغنية بالعناصر اللازمة للجسم في أثناء الصيام

تجنبي المشي مسافات طويلة أو القيام بأي أنشطة بدنية مرهقة في أثناء الصيام للوقاية من إجهاد الجسم، واحرصي على البقاء في المنزل والراحة التامة.

إذا واجهتِ أي أعراض غريبة في أثناء الصيام، أفطري فورًا، تجنبي الأطعمة والمشروبات عالية السكريات، وتجنبي مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة كذلك

عند الإفطار، تجنبي تناول الأطعمة السكرية التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي لانهيار الطاقة لاحقًا

احرصي على تناول كثير من الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والبقول والفواكه المجففة، بالإضافة إلى البروتينات والمكسرات

احرصي أيضًا على شرب ما لا يقل عن لترين من الماء خارج فترات الصيام لتجنب الجفاف، كما ينصح بتناول المكملات الغذائية من حمض الفوليك والفيتامينات



الشهر السادس..شهر النمو السريع للجنين

الشهر السادس..شهر النمو السريع للحامل والجنين

المعتاد ان يطرأ على المرأة الحامل في الشهر السادس العديد من التغيرات الجسمانية والنفسية، وكذلك الحال بالنسبة للجنين الذي ينمو بشكلٍ كبير

حيث يزداد وزنه أيضًا، وتزداد حركته، ويعتبر هذا الشهر هو شهر النمو السريع للجنين





تطور وزن الجنين وطوله في الشهر السادس

هناك رخصة مسموحة لإفطارالحامل

يكون وزن الجنين في الشهر السادس في حدود 400 جرام في بداية الشهر ويكون في حدود 500 جرام في منتصف الشهر يكون في حدود 750جرامًا في نهاية الشهر

بالنسبة لطوله يكون في بداية هذا الشهر بحدود 19 سنتيمترًا، أمّا في نهايته فيصل إلى حوالي 27 سنتيمترًا

من التطورات التي تحدث للجنين في الشهر السادس.. زيادة نموه بشكلٍ سريع، حيث يزيد طوله ووزنه

كما يتحوّل لون جلد الجنين إلى الوردي؛ وذلك بسبب تشكل الأوعية الدموية تحت الجلد

استمرار الرئتين في النمو، مع عدم وجود القدرة على التنفس بعد

زيادة الحساسية تجاه الأصوات الخارجية، وبالتالي زيادة واضحة في حركته

اكتمال نمو كلٍ من الأصابع والأظافر، حيث يمكن رؤيتها خلال فحص الأشعة فوق الصوتية عند الطبيب

هيئة الحامل في الشهر السادس

صيام الحامل في الشهر السادس..شرط أن تحصل على الراحة الكافية

زيادة وزن الحامل بشكلٍ واضح أكثر من الشهور الأخرى

ظهور بطن الحامل بشكلٍ واضح

بدء الشعور بالتورم في كلٍ من الرجلين والكاحلين

زيادة إفرازات عنق الرحم، حيث تظهر مادة مبيضة ملساء تشبه الجبن

شعور الحامل بعسر الهضم وحرقة واضحة في المعدة، مع حدوث انتفاخ وغازات

الشعور ببعض الاحتقان في الأنف، وحدوث انسداد في الأذن

شعور الحامل بحكة واضحة في بطنها،زيادة تضخم الثدي

إصابة الحامل بالملل







قواعد على الحامل الالتزام بها في الصيام

تناول أنواع مختلفة من الطعام الصحي..عند الصيام