طرق علاج عسر الهضم والانتفاخ في رمضان بوصفات سريعة

بيروت - نادين محمد - يحتاج الكثيرون الى علاج عسر الهضم وانتقاخ البطن في شهر رمضان. فهذه المشكلة شائعة في اوساط عدد كبير من الصائمين. وغالباً ما يشعر هؤلاء بالانزعاج اثناء تناول طعام الافطار تحديداً او بعد هذا مباشرة. ومن الممكن التخلص من هذا الشعور عن طريق تحضير بعض الوصفات السريعة التي تحتوي على مكونات طبيعية. اذاً حان الوقت لتعلم كيفية علاج عسر الهضم والانتفاخ في رمضان.

وصفات طبيعية لعسر الهضم والنفخة



من اجل علاج عسر الهضم وانتفاخ البطن في رمضان من المفيد جداً الاعتماد على بعض الوصفات التي تتوفر مكوناتها في المنزل.

بيكربونات الصودا

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من الممكن ان يحددث عسر الهضم بسبب ارتفاع مستوى الاحماض المعوية. ولهذا من المهم جداً الاعتماد على خصائص بيكربونات الصودا.



المقادير

ملعقة صغيرة من البيكربونات

نصف كوب من الماء



الطريقة

1 يتم تذويب ملعقة البيكربونات في الماء جيداً.

2 يمكن شرب المزيج عند الشعور بالاضطرابات المعوية من اجل التخلص منها في وقت قصير جداً.



شاي الاعشاب

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يمكن في حال الشعور بالانزعاج بعد تناول طعام الافطار الاستعانة بشاي الاعشاب.

المقادير

كمية كافية من الشاي الاخضر او من اوراق النعناع ان من البابونج

كوب من الماء



الطريقة

1 يتم وضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تضاف اوراق الشاي الاخضر او النعناع او البابونج ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين.

3 ينزع الشاي عن النار ويترك ليهدأ قبل ان يتم سكبه في الكوب وتناوله. فهذا يساهم في تهدئة المعدة وفي الحد من تجمع الغازات وحدوث النفخة.

الكمون

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يعتبر هذا المكون من افضل العلاجات التي يمكن ان تساعد على التخلص من النفخة وتأثيرها المزعج. فتناول خلاصته يحفز افراز انزيمات البنكرياس الضرورية لتحسين عملية الهضم.



المقادير

ملعقة طعام من بذور الكمون

كوب من ماء الشرب

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى الغليان.

2 تضاف بذور الكمون ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة.

3 تنزع الخلاصة عن النار وتترك لتهدأ قبل تصفيتها وتناولها.

كذلك من الممكن اللجوء الى وصفة اخرى تقوم على اضافة ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون مع القليل من الفلفل الاسود الى كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى. ومن الممكن تناول المزيج بعد الافطار.



الكزبرة

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يساعد تناول هذا النوع من الخضار الورقية على تحفيز عمل الانزيمات الهضمية ومنع التشنج المعوي المؤلم.



المقادير

ملعقة من بذور الكزبرة المطحونة

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

الطريقة

1 تتم اضافة الكزبرة الى اللبن ومزج المكونين جيداً.

2 يمكن شرب المزيج عند الشعور بالانزعاج بعد الافطار.

اوراق الريحان

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يمكن تناول خلاصتها ان يساعد على التخلص من الحموضة والغازات وعسر الهضم.

المقادير

6 اوراق من الريحان

كوب من ماء الشرب

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى الغليان.

2 عندما يصل الى درجة الغليان تضاف اوراق الريحان ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة.

3 تصفى الخلاصة ويتم شربها.

القرفة

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من المعروف انها تساعد الى حد كبير على التخلص من تأثير عسر الهضم المزعج كما من التشنجات المعوية.



المقادير

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

كوب من الماء

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الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى يبلغ درجة الغليان.

2 تضاف القرفة ويترك الخليط على نار هادئة.

3 ينزع الخليط عن النار وتتم تصفية الماء وشربه.

كذلك من اجل علاج عسر الهضم والانتفاخ في رمضان، من المهم اتباع نصائح اخرى منها تناول طعام الافطار ببطء وعدم المبالغة في استهلاك التوابل وعدم النوم مباشرة بعد الاكل.







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