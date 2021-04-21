هل يمكن أن يحمى القناع المتعدد الطبقات من فيروس كورونا؟

بيروت - نادين محمد - يمكنك إنقاذ نفسك من انتقال فيروس كورونا بنسبة 96٪ إذا اخترت كمامة مناسبة بطبقات متعددة، تلعب الأقنعة دوراً مهماً حقاً في منع انتقال فيروس كوفيد -19، لذا يجب اختيارها بحكمة شديدة.

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أفادت دراسة جديدة أن الأقنعة متعددة الطبقات المجهزة بشكل صحيح تمنع 84 في المائة من الجزيئات التي يطردها شخص يرتديها، في حين أن شخصين يرتديان هذه الأنواع من الأقنعة يمكن أن يقللا من انتقال العدوى بما يقرب من 96 في المائة.

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إليك سبب حاجتك إلى الكمامة المناسبة

في حين أن ارتداء قناع الوجه يمكن أن يحمي الناس من COVID-19، قال العلماء بمن فيهم العلماء من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إن عدد طبقات النسيج المستخدمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خطر التعرض لفيروس كورونا.

وفقاً لمؤلفة الدراسة سالي نج من معهد جورجيا للتكنولوجيا اختبر العلماء 33 مادة مختلفة بما في ذلك الأقمشة المنسوجة أحادية الطبقة مثل القطن والبوليستر المنسوج، والأقمشة المخلوطة، والمواد القائمة على السليلوز ، وتلك المستخدمة بشكل شائع في المستشفيات.

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وقالت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Aerosol Science and Technology إنه يمكن للجسيمات الصغيرة أن تبقى في الهواء لساعات وأيام، اعتماداً على التهوية، لذلك إذا كان لديك غرفة ليست جيدة التهوية أو سيئة التهوية، فيمكن أن تبقى هذه الجسيمات الصغيرة هناك لفترة طويلة جداً من الوقت؛ لذا تحتاج إلى اختيار أقنعة الوجه بعناية.

مادة الكمامة مهمة كثيراً

بينما كان أداء الأقنعة متعددة الطبقات أفضل بكثير لحمايتك من كوفيد 19 أكد العلماء على ضرورة الاهتمام بالتنفس الجيد.

وأكدوا أن ملاءمة القناع مهمة أيضاً لأن الجزيئات يمكن أن تتسرب بسهولة من خلال الفجوات الموجودة في الأنف أو من خلال الجوانب.

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