افضل وقت للرياضة في رمضان

بيروت - نادين محمد - مما لا شك فيه، ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تعد من الأنشطة المفيدة والضرورية لصحة الجسم وللحفاظ على رشاقته، غير أن الكثير يقع في معضلة اختيار الوقت المناسب للقيام بها. فأي الوقت الأنسب قبل الإفطار، أم بعده؟

من البديهي أنه خلال ساعات الصوم يضعف نشاط الجسم نتيجة انخفاض معدل الطاقة التي يكتسبها من الطعام، لذا يحبذ ممارسة الرياضة الخفيفة المتمثلة برياضة المشي، رفع الأوزان الخفيفة، اليوغا التي تساعد على الاسترخاء، بدلاً من رفع الأوزان الثقيلة، أو الذهاب إلى النادي الرياضي، أو الجري لمسافاتٍ طويلة، وذلك قبل الإفطار مباشرة لمدة لا تتجاوز الساعة في الهواء الطلق أو بعد ساعتين إلى 3 ساعات من موعد الإفطار، حيث يكون الجسم قد أنهى عملية الهضم.

هذا وأوضحت الدراسات أن الرياضيين المحترفين يمكنهم ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام دون شعور بالتعب أو بالعطش، في حين أن قدرة الأشخاص العاديين على ذلك، تختلف بين فرد وآخر وفق الحالة الصحية ومعدل ممارسته للرياضة قبل رمضان والذي تقل نسبته بشكل تدريجي خلال هذا الشهر. وهذه عوامل مهمة يجب أن تؤخذ بالحسبان قبل تحديد موعد ممارسة الرياضة، سواء قبل الإفطار أو بعده.

أشارت الأبحاث أيضاً إلى وجوب تجنب ممارسة الرياضة خلال أوقات الظهيرة كي لا يفرغ مخزون المياه في الجسم من خلال التعرق، محبذة أن تكون لمدة ساعة قبل الإفطار أو بعده بساعتين إلى 4 ساعات.

أهمية الرياضة في رمضان





أما لجهة خبراء التغذية، يجمعون بأن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان مهمة للغاية قبل الإفطار لما لها من فوائد، منها:

• تساعد على حرق الدهون، فإذا تضاعف المجهود البدني خلال ساعات الصوم وزادت الحاجة إلى الطاقة، تصبح كمية الجلوكوز في الكبد غير كافية لإمداد العضلات بالطاقة، فيستخدم الجهاز العضلي مصدراً آخر، وهو تحليل الدهون من الأنسجة الشحمية وأكسدة الأحماض الدهنية.

• تعمل ممارسة الرياضة في رمضان على زيادة كفاءة عمل الكبد وتنشيط عملية الأيض والتي تعرف أيضاً بعملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن.

• تضاعف من كفاءة الجهاز العضلي.

• تنشط الدورة الدموية، ما يحفز الجسم على إنتاج عدد كرات الدم الحمراء، وبالتالي تزداد نسبة الهيموغلوبين Haemoglobin الذي ينقل الأوكسجين، ما يساعد على الحماية من التجلط.

• تساعد على زيادة نسبة كرات الدم البيضاء، ما يساعد على الحماية من التجلط.

• تقوي عضلات القلب والرئة، ما يساعد على تحمل مشاق الصيام.

• تنشط الجسم وتقضي على الخمول والكسل.

• تقوي جهاز المناعة في الجسم، فتزداد قدرته على مقاومة الكثير من الأمراض.

نصائح عند ممارسة الرياضة في رمضان

• التوقف على الفور عند الشعور بألم في الصدر أو في العضلات.

• الإكثار من شرب الماء في ساعات الإفطار لتعويض ما فقده الجسم من السوائل.

• إذا كانت التمارين الرياضية بعد الإفطار، يجب تناول وجبة خفيفة من الفواكه لتمد الجسم بالطاقة.

• الابتعاد عن التمارين المتعبة، خاصة خلال ساعات الصيام منعاً لإجهاد الجسم.

• تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين التي تعتبر من المشروبات المدرة للبول والتي تؤدي إلى فقدان السوائل بالجسم.

• تناول الطعام المتوازن الذي يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والبروتين.

• الاستحمام بمياه باردة لتعويض السوائل التي فقدها الجسم بسبب التعرق.



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