شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أثر وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، على جميع دول العالم، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 143 مليونا و565 ألفا و267 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و57 ألفا و793 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 121 مليونا و938 ألفا و693 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا لـ "العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

سجلت الهند أكثر من ألفي وفاة بسبب "كوفيد-19" وحوالي 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة في واحدة من أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بداية الوباء، حسب بيانات رسمية.

وتشير أرقام وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت بلغت 295 ألفا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15,6 مليونا في الهند.

أما عدد الوفيات فبلغ 2023 ليصل إجمالي عدد الذين أودى الوباء بحياتهم إلى 182 ألفا و553 شخصا.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 24884 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و188192 إصابة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 331 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 80634 وفاة بالمرض.

سجلت وزارة الصحة المصرية 855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، مقارنة مع 852 حالة إصابة، و40 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الثلاثاء، هو 218041 من ضمنهم 164368 حالة تم شفاؤها و12820 حالة وفاة".

كانت وزارة الصحة قد ذكرت في وقت سابق أن مصر اتفقت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، تنتجه شركة سينوفارم الصينية ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.

ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون نسمة ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر إنها تستعد لإنتاج 80مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 69381 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3321 وفاة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البرازيل إلى 14 مليونا و43076 حالة، والوفيات إلى 378 ألفا وثلاث حالات.