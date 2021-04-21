شكرا لقرائتكم خبر عن إذا رأيت هذه العبارات على ملصقات المواد الغذائية فتجنب شرائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن بعض الأشياء التي يجب الانتباه لها عند شراء المواد الغذائية، من بينها ملصقات “خالي من الدهون والسكر”.

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء ينصحون بتجنب شراء مواد غذائية تحتوي على عبارات معينة لأنها مضرة بالصحة، كالتالي :

خالي من الدهون والكوليسترول

غالبًا ما يختار الناس خيارات الأطعمة الخالية من الدهون والكوليسترول من أجل الاستغناء عن السعرات الحرارية الزائدة في نظامهم الغذائي. ومن أجل استبدال الدهون، يختار المصنعون عادةً خيارات أخرى مماثلة قد تكون أسوأ للصحة. يمكن تصنيع بدائل الدهون هذه صناعياً، مما يجعل الدهون أفضل منها.

تعزيز المناعة

خلال الوباء الحالي، قامت الكثير من العلامات التجارية بتسويق منتجاتها بناءً على ميزة تعزيز المناعة. يجب أن تكون حذرًا للغاية أثناء شراء مثل هذه المنتجات لأن العديد منها مجرد واجهة يتم تنفيذها فقط لزيادة المبيعات. نادرًا ما تعمل الأطعمة المصنعة على تعزيز المناعة، ولهذا من الأفضل دائمًا الالتزام بالمنتجات الطبيعية.

بدون سكر مضاف

عند شراء المنتجات التي تحمل عبارة “بدون سكر مضاف”، قم دائمًا بالاطلاع على قائمة المكونات. عادة ما تحتوي هذه المنتجات على السكر في بعض الأشكال الأخرى مثل ستيفيا والإريثريتول، وهي أكثر صحة مقارنة بالسكر الأبيض ولكنها لا تزال تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

هرمونات النمو الاصطناعية

هرمونات النمو الاصطناعية rBGH و rBST محظورة في معظم البلدان. يتم حقن هذه الهرمونات المعدلة وراثيًا في الأبقار لجعلها تنتج المزيد من الحليب. يمكن أن تكون هذه الهرمونات الاصطناعية ضارة لجسم الإنسان، وهو ما يفسر سبب اعتبارها غير قانونية في العديد من البلدان.

ألوان اصطناعية

يحتوي عدد من المواد الغذائية على ألوان مضافة بشكل مصطنع لجعل المنتج يبدو أكثر جاذبية. تجنب شراء مثل هذه المنتجات قدر الإمكان لأن أي نوع من الألوان الاصطناعية ليس مفيدًا لصحتك.

شاي لتخفيف الوزن

يلجأ عدد من الأشخاص إلى هذه الأنواع من الشاي من أجل فقدان المزيد من الوزن في وقت أقل. يمكن أن يعمل شاي التخلص من السموم كمليّن لا يسبب الإسهال فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية من المواد الغذائية الأخرى. جرب تناول مياه أو مشروبات التخلص من السموم الطبيعية، والتي ستساعدك بالفعل في إنقاص الوزن بدلاً من الشاي المعالج الذي يمكن أن يسبب آثارًا جانبية.