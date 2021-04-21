ألمانيا تخطط لأسرع انسحاب من أفغانستان بهذا التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الجيش الألماني لتنفيذ انسحاب أسرع من المخطط له من أفغانستان، بعد 20 عاما من انطلاق الحرب في البلد الآسيوي.

وبالتشاور مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عرضت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، خطة انسحاب قواتها من أفغانستان على البرلمان.



وتنص الخطة على تقديم موعد انسحاب القوات الألمانية من 11 سبتمبر/أيلول إلى 4 يوليو/تموز المقبل، على أن يكتمل الانسحاب في أغسطس/آب من نفس العام.

وكانت الولايات المتحدة قررت سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الذكرى الـ20 لأحداث سبتمبر الدامية، قبل أن يقرر "الناتو" نفس الأمر.

وبـ1100 جندي، تملك ألمانيا ثاني أكبر قوة في أفغانستان بعد الولايات المتحدة التي ينتشر 10 آلاف من جنودها في الأراضي الأفغانية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن نشر القوات في أفغانستان كلّف خزينة البلاد 12 مليار يورو في 10 سنوات.