شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الاحتفال بأسبوع التطعيم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم هذا الأسبوع فى الفترة من 24-30 أبريل بالأسبوع العالمى للتطعيم، وسط جائحة كورونا، وقد جعلت الجائحة الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى، وتختار المنظمة موضوع هذا العام هو "اللقاحات تقربنا أكثر"، وبهذه المناسبة تعقد المنظمة مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الجارى عبر تقنية الفيديو.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم، لقد أقرت جمعية الصحة العالمية فى عام 2020 "جدول أعمال التطعيم 2030" الذى يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع فى كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم.

وأضافت أنه من التحديات التى نواجهها فى هذا الصدد، ضعف الأنظمة الصحية، والصراعات، والعوائق المادية والاجتماعية، والمعلومات المضللة، والأخبار المغلوطة، والشائعات، لكننا عازمون على الاستمرار فى الأخذ بالعلم لصالح الجميع.

وقالت المنظمة يسهم الأسبوع العالمى للتطعيم 2021، في تركيز كل الأنظار على اللقاحات، ومن ثم يوفر فرصة غير مسبوقة لبناء ثقة الجمهور في القيمة الثمينة لجميع اللقاحات، والمساعدة في تدشين دعم طويل الأمد للتطعيم.

يشمل المؤتمر الصحفي:

الأسبوع العالمي للتمنيع 2021: التطعيم في إقليم شرق المتوسط، ​​وتأثير جائحة كورونا، وجدول أعمال التطعيم 2030، ولقاحات كورونا ووصولها وتوزيعها في شرق المتوسط.

وقالت المنظمة إن المؤتمر يتحدث فيه كل من:

الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور تيد شيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتورة إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.