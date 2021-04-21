شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تجنبك الإصابة بالسكتة الدماغية.. مارس الرياضة وتجنب الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة الدماغية نتيجة تكون الجلطات الدموية بالدماغ، والتي تشكل نسبة 80% من أسباب الإصابة بها، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

ويمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى تلف عصبي دائم ومضاعفات وأحيانًا الوفاة، ومثلما ذكرنا فإن 80% من الحالات ناتجة عن جلطة دموية تقيد تدفق الدم في الدماغ فينتج عنها موت خلايا الدماغ، والتى تعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية .

وأكد التقرير علي بعض النصائح التي من خلالها تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وفيما يلى أبرز تلك النصائح:

1.تجنب الأطعمة التى تعرصك لارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول في الدم، والتي تشمل اللحوم الدهنية، الزبدة والسمن.

2. تناول الدهون "غير المشبعة" ، مثل الأسماك والمكسرات والافوكادو والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

3. اتباع نظام غذائي صحي

لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، لابد من تناول الأسماك الطازجة والأسماك المعلبة والبيض واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات والفواكه.

4 .ممارسة الرياضة

هناك عامل خطر آخر للإصابة بسكتة دماغية وهو أسلوب الحياة الخامل ، لذا لابد من ممارسة التمارين المعتدلة بانتظام بمدة تتراوح من 30-60 دقيقة في اليوم والتى تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.