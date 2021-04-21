في اليوم العالمي للإبداع والابتكار طرق لتنشئة طفل عبقري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:34 صباحاً - ما الذي يتطلبه الأمر للتأكد من أن طفلكما سيكبر ليصبح ناجحًا وموهوباً؟ إليكم بعض النصائح من العلماء والمعلمين، والتي يمكن لأي أم أو أب استخدامها، حتى لو كان الطفل بعمر بضعة أشهر فقط! الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي، يضع يده على أهم النقاط التي تجعل من طفلك موهوباً وربما عبقرياَ في الكبر.

د. محمد بن جرش

علّم طفلك المغامرة

علّمه المغامرة

هناك نوعان من النظريات حول كيفية تربية الطفل. أحدهما يشدد على ضرورة اتباع النظام وخلق الجو الهادئ في التربية، والآخر: يمكّن للطفل أن يستفيد بشكل كبير من البيئة المتغيرة، بما في ذلك الإصغاء إلى أفكار اللغات الأخرى ومقابلة أشخاص مختلفين، واللإقبال على الألعاب الصعبة، إذا كنت تهدف إلى تربية عبقري، فاتبع المسار الثاني! فهو الذي يؤدي إلى التطوير المبكر.

شجع طفلك على الحديث

تشجيعه على الحديث

قد لا يتمكن الأطفال من فهم ما يدور حولهم، ومع ذلك، فإن الطفل يقوم بتحليل كمية هائلة من المعلومات، لذا، قم بتسمية الأشياء من حولك، بصوت مرتفع، باستخدام نغمات الكبار في النطق، حتى عندما يكون الطفل مجرد طفل حديث الولادة، فعندما يسمعك تنطق بالكلمات سوف يساعده هذا على تطوير قدرات الكلام لديه بشكل أسرع.

اقرأ لطفلك

اقرأ له

متى يجب أن تبدأ في قراءة الكتب لطفلك؟ العلماء يؤكدون: "في أقرب وقت ممكن". حتى في اليوم الأول بعد الولادة، يمكن للطفل التعرف على بعض الكلمات - تلك الكلمات التي سمعها مراراً وتكراراً أثناء وجوده في رحم الأم. ستعمل القراءة بصوت عالٍ أيضاً على تعزيز قدراتهم على التركيز وتوسيع نطاق الأصوات والكلمات لاحقًا، والأهم من ذلك، أن القراءة هي وقت يجب استغلاله لدعم الترابط بين الوالدين وطفلهما.

جرب أن تعلّمه الرياضيات

علّمه الرياضيات

من الصعب تصديق ذلك، ولكن حتى الطفل البالغ من العمر 10 أشهر يمكنه إدراك الكمية، دعونا لا نؤخر درس الرياضيات الأول. لنبدأ: قل الأرقام بصوت عالٍ بينما تُظهر لطفلك لعبتين أو ثلاثة أو مكعبات. إنها طريقة سهلة لمساعدته على البدء في تعلم مفهوم الأرقام.

اعتمد على لغة العيون

اعتمد على لغة العيون

يمكن أن يساعد الاتصال بالعين طفلك على تطوير مهارات الانتباه. تظهر الأبحاث أن الطفل يولي اهتماماً أكبر للعبة عندما ينظر أحد والديه إليها، لذا اترك هاتفك بعيدًا وتبادل النظرات المليئة بالتعابير مع أطفالك الصغار، فهذا سيزيد من إنجازاتهم المستقبلية!

امنح طفلك الاختيار

اتخاذ القرار

أن تعلم طفلك كيف يتخذ قراراته الخاصة هو أهم مهارة للحصول على شخصية قوية وواثقة، ويمكن لطفلك أن يبدأ في ممارستها منذ الصغر بالفعل. شجعه على اتخاذ قرارات صغيرة، مثل الاختيار بين لعبتين (لا تقدم اللعبة الثالثة - سيصبح الأمر صعباً للغاية، كما يقول علماء النفس). ثم تدرج وافسح المجال لطفلك باختيار الملابس أو الأطعمة أو الأنشطة، التي يرغب بها.