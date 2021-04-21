شكرا لقرائتكم بلمح البصر كالبرق..هكذا أنقذ عامل هندي طفلا من موت محقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن يعلم هذا العامل البسيط الظاهر بالفيديو أنه سيصبح "البطل الخارق"، بسبب ردة فعل قام بها دون أن يشعر دفعته إليها إنسيانيته.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يظهر العامل الهندي، مايور شيلكه، البالغ 30 عاماً، وهو يركض مسرعاً مسافة 30 مترا ثم يلتقط طفلا عمره 6 سنوات سقط على سكة قطار قبل وصوله بثانيتين فقط.

كما أظهرت كاميرات المراقبة القريبة من المكان تفاصيل الواقعة، وأشارت وسائل إعلام إلى أن أم الطفل تعاني من صعوبات بالنظر، وما إن أفلت طفلها يدها بدأت بالصراخ.

وقد تحرك شيلكه فور سماعه نداءات الاستغاثة من الوالدة، وسارع إلى الركض داخل سكة القطار السبت، في محطة فانغاني على مسافة حوالي سبعين كيلومترا شرق بومباي.

"لو لم أتدخل كان مستحيلاً أن يبقى حياً"

وكشف شيلكه في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه رأى الطفل يسقط، فيما يقترب القطار بسرعة منه، وقال: "لو لم أتدخل كان مستحيلاً أن يبقى حياً".

كما أوضح أن رؤية القطار يقترب بسرعة أثارت الرعب في نفسه، متابعاً: "لم يكن هناك أي وقت للتفكير، كنت مصمماً على إنقاذه".

ومع انتشار مقطع الفيديو في الأوساط الهندية وعبر مواقع التواصل، أشاد الرواد بتصرف العمال ولقبه البعض بـ"البطل الخارق".

بدوره، أكد وزير سكك الحديد في الهند بيوس غويال أن شيلكه سيحصل على مكافأة تقديراً لـ"عمله المحفز للإنسانية".

الجدير ذكره أن الهند أحياناً كثيرة ما تسجّل حوادث قطارات، وذلك بسبب تردي وضع السكك الحديد في البلاد.