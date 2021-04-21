شكرا لقرائتكم "جابلها ضرّة".. مصرية تطالب إمام مسجد بالدعاء على زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واقعة طريفة حدثت في مصر وصل صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئ إمام مسجد في الإسكندرية بسيدة تطلب منه الدعاء على زوجها، أثناء إقامة صلاة التراويح مقابل 100 جنيه.

وكشفت التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، أن طفلاً جاء لإمام مسجد في الإسكندرية أثناء صلاة التراويح يعطيه لفافة من الورق، ويخبره أن والدته طلبت منه تسليمها له.

"ادعي أكتر هزودلك المبلغ"

وحين فتح الإمام ويدعى أحمد زيدان، اللفافة وجد رسالة ومعها مبلغ مالي قدره 100 جنيه، كتب فيها: "ادعي على زوجي أنا سمعت صوتك في الصلاة، صوتك حلو وخاشع وشكل ربنا هيستجيب منك، أنا جوزي اتجوز عليا، ادعي عليه من قلبك وأنا بعتلك 100 جنيه تحت الحساب، وكل ما تدعي أكتر وبخشوع هزودلك المبلغ".

كما أوضح زيدان أنه لم يكن يتوقع تلك الرسالة إطلاقًا، مؤكداً أنه قام بتصويرها ونشرها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك للتعبير عن استيائه من تصرف السيدة.

رسالة السيدة للإمام

فيما نالت الرسالة انتقادات حادة من رواد مواقع التواصل وسخرية من موقف السيدة، وعبر المغردون عن إشادتهم بحسن تصرف الإمام الذي رفض سلوك السيدة وانتقدها.