شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايماً مرض.. سرعة دقات القلب قد تحدث لأسباب بسيطة منها شرب القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسارع ضربات القلب من الحالات المزعجة التي قد تصيب الكثيرين لأسباب مختلفة، حيث ينبض القلب بسرعة، حوالي أكثر من 100 نبضة في الدقيقة لشخص بالغ، ويمكن أن يكون تسارع ضربات القلب أمرًا طبيعيًا أو يمكن أن يكون ناتجًا عن مرض أو اضطراب، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تسارع ضربات القلب، وفقاً لموقع "Health grades".

يضخ القلب الدم إلى الرئتين وبقية الجسم عن طريق تعاون غرف القلب الأربعة، الغرفتان العلويتان هما الأذينان والغرفتان السفليتان هما البطينان، العقدة الجيبية ، وهي مجموعة صغيرة من الخلايا في الأذين الأيمن، تنقل نبضة كهربائية عبر القلب، مما يتسبب في انقباض الأذينين، وعدد ضربات القلب في الدقيقة يسمى معدل ضربات القلب، ويتم تحديد معدل هذه الانقباضات عن طريق النبضات العصبية والهرمونات في الدم.يختلف معدل ضربات قلبك باستمرار، حيث يرتفع وينخفض ​​استجابة للعديد من الحالات والمواقف.

عادة ما تكون ضربات القلب أقل خلال فترات الاسترخاء أو النوم، يقع متوسط ​​معدل ضربات القلب عند البالغين في نطاق 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة.ويتأثر معدل ضربات قلبك بالعديد من العوامل، بما في ذلك العمر والحالة البدنية العامة، ويختلف علاج تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي اعتمادًا على النوع المحدد لضربات القلب الكامنة والسبب الكامن وراءه وعمرك وتاريخك الطبي وعوامل أخرى.

ما الذي يسبب تسارع ضربات القلب؟

يمكن أن يكون سبب تسارع ضربات القلب مجموعة متنوعة من الحالات، عادة ما تتسارع ضربات القلب أثناء التمرين أو النشاط البدني وتتباطأ أثناء فترات الراحة، ولكن يحدث تسارع في ضربات القلب في بعض الأحيان دون سبب معروف، ويمكن أن ينتج تسارع ضربات القلب أيضًا عن حالات طبية معينة وأسباب أخرى بما في ذلك:

-مادة الكافيين أو شرب القهوة

-الحمى

-الآثار الجانبية للدواء

-الم

--صدمة

-التدخين

-اضطرابات التوتر والقلق

الأسباب الأكثر خطورة لتسارع ضربات القلب

في بعض الحالات ، قد يكون سبب تسارع ضربات القلب هو حالة أكثر خطورة ، مثل:

-أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي (CAD) ، ووظيفة صمام القلب غير الطبيعية، وأمراض القلب الخلقية ، وارتفاع ضغط الدم ، وفشل القلب.

-الجفاف وعدم توازن المعادن.

-فرط نشاط الغدة الدرقية.