"الشيوخ" الأمريكي يقر تعيين موناكو نائبة لوزير العدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة تعيين "ليزا موناكو" نائبة لوزير العدل، تصديقا لترشيح الرئيس جو بايدن.

ووافق المجلس على تعيين موناكو بأغلبية 98 صوتا مقابل اعتراض اثنين.



وستكون من أكثر مهام موناكو إلحاحا المساعدة في الإشراف على التحقيق الواسع في هجوم مجموعة مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويواجه أكثر من 410 أشخاص مجموعة اتهامات لدورهم في أحداث الشغب، وتتراوح اتهاماتهم ما بين البسيطة والخطيرة مثل مهاجمة الشرطة وعرقلة عمل الكونجرس والتآمر لاقتحام المبنى.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي ستواجهها موناكو الآثار المترتبة على حملة اختراق إلكتروني قادها روس واستهدفت برامج طورتها مؤسسة سولار ويندز وطالت جهات حكومية منها وزارات الخزانة والعدل والتجارة.

وفي الآونة الأخيرة، عملت موناكو البالغة من العمر 53 عاما، بشركة أوميلفيني اند مايرز للخدمات القانونية، وقبل ذلك اضطلعت بأدوار متنوعة بوزارة العدل والبيت الأبيض.

وعملت موناكو أيضا مستشارة للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في إدارة باراك أوباما.