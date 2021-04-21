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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأناناس.. يحمى من السرطان ويُعزز المناعة ومفيد لصحة البشرة والان مع تفاصيل الخبر
من حيث العناصر الغذائية، يحتوى الأناناس على نسبة عالية من فيتامين سى والمنجنيز والألياف وفيتامين ب6 والنحاس والفولات والبروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوى على سعرات حرارية منخفضة وكميات ضئيلة من فيتامينات أ وك والفوسفور والزنك والكالسيوم.
- فيما يلى.. 6 فوائد صحية لفاكهة الأناناس:
1- يساعد فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى
2- الوقاية من السرطان
3- تعزيز المناعة
يحتوى الأناناس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التى يمكن أن تساعد فى تعزيز المناعة وقمع أى نوع من الالتهابات قد تهاجم الجسم، ويمكن أن يقلل تناول الأناناس أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين تناولوا الأناناس تعافوا من عدوى الجيوب الأنفية بشكل أسرع.
4- يخفف من أعراض التهاب المفاصل
التهاب المفاصل هو مشكلة مرتبطة بتقدم العمر، ويساعد البروميلين وهو الإنزيم الرئيسى فى الأناناس فى تخفيف آلام التهاب المفاصل نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، حيث يوفر هذا الإنزيم القدرة على توفير الراحة من الأعراض التى يتسبب فيها هذا الالتهاب.
5- مفيد لصحة العظام
الأناناس مصدر غنى بالعديد من العناصر الغذائية بما فى ذلك الكالسيوم والمنجنيز، حيث يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية فى الوقاية من هشاشة العظام وهى مشكلة شائعة مع تقدم العمر، حيث يمكنه أيضًا تحسين كثافة العظام.
6- مفيد لصحة البشرة
الفواكه الغنية بفيتامين C وبيتا كاروتين مفيدة للغاية لصحة البشرة عند تناولها أو وضعها مباشرة، يمكن أن يساعد فى مكافحة تلف الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس ومصادر التلوث، وتقليل التجاعيد وتحسين نسيج الجلد بشكل عام.