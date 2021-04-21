شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية ينصح بتناول هذه الفاكهة بعد الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نصح استشاري تغذية مصري، بتناول فاكهة “البطيخ” بعد الإفطار وعلى وجه الخصوص مع ارتفاع درجات حرارة الجو، ما يساعد علي ترطيب الجسم، نظراً لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الماء.

وأكد الطبيب أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، أنه إلى جانب تزويد الجسم بالرطوبة، فإن البطيخ يعزز جهاز المناعة، ويساعد في فقدان الوزن لأنه غنى بالماء والألياف التي تحد من الشهية، بحسب تقرير لبوابة “الأهرام” المصرية.

وقال، إن البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم.

نظرا لأن 92% تقريبا من تكوين البطيخ الأحمر هو عبارة عن ماء، يجعله ذلك اختياراً مثالياً في فصل الصيف، ويساعد على تخليص الجسم من السموم عبر العرق في أيام الصيف الحارة.

ولنفس السبب، وكونه غنياً بالألياف، يساعد البطيخ على خسارة الوزن الزائد، حيث يكبح الشهية ويشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة في تناول أي مصدر آخر للسكريات غير المفيدة.