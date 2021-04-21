شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. مستخدمو «آبل» يمكنهم فتح الهاتف دون إزالة «الماسك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن أطلقت شركة آبل عدد من منتجاتها الجديدة في اطلاق الربيع اليوم الثلاثاء، قالت شركة ابل انها ستطرح برنامجها السوفت وير iOS 14.5 .

وقالت شركة ابل في بيان صحفي ان برنامج السوفت وير المقرر اطلاقه خلال الفترة المقبلة سيقدم امكانيات جديدة تشمل تغيرات في خصوصية البيانات ورموز تعبيرية «emoji» جديدة.

وكما هو متوقع فان ابل سيكون لها مطلب جديد من مستخدميها وهو السماح لها بتتبعهم عبر الانترنت وهو ما تسبب في ضيق فيس بوك والذي يعتمد على جمع بيانات المستخدمين من اجل استهدافهم في الاعلانات.

وقالت الشركة ان هذا المطلب ربما يضر بالعائد من الاعلانات ولكن ايضا سيضر بالعديد من الشركات الصغيرة .

وفي ديسمبر الماضي نشر فيس بوك اعلانات في كل من نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وواشنطن بوست وقال فيه ان هذا المطلب ربما يكون مدمر لملايين من الشركات الصغيرة والتي تعتمد على الاعلان عبر منصته .

كما سيتمكن مستخدمو ابل من فتح موبايلاتهم بدون الحاجة إلى ازالة «الماسك» اولا لتعرف التليفون على ملامح الوجه ولكن لابد ان يكون لدي المستخدم ساعة ابل اولا ليكون هناك تزامن بين الساعة والجهاز وتتمكن من التاكيد من هوية الشخص وبالتالي سيتم فتح التليفون .

وقد اعلنت شركة ايفون اليوم في اطلاقها في الربيع عن منتجات جديدة وهي iPad Proو AirTagو apple tv الجديد فضلا عن ايفون بلونه «البنفسجي» أو «الاحمر الارجواني».