شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة استخدام الموبايل خلال كورونا ترفع معدل استهلاك الإنترنت في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، عن تقريرها الربع سنوي، للربع الرابع من عام 2020، الذي يكشف أبرز تطورات قطاع الاتصالات بالمملكة.

وأظهر تقرير هيئة الاتصالات الثلاثاء، أن خطتها الجديدة تطمح إلى توفير أكثر من 10 جيجاهرتز للاستخدامات التجارية للطيف الترددي بحلول 2025.

كما يستمر تصاعد استهلاك بيانات الانترنت المتنقل والإنترنت الثابت حيث تجاوز استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل 4 مليون تيرابايت، واستهلاك 3 مليون تيرابايت عبر الإنترنت الثابت.

وعزا التقرير سبب ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية وارتفاع الاستخدام أثناء الجائحة وتوافر حزم بيانات غير محدودة.

ولفت التقرير إلى حضور المملكة القوي في المؤشرات الدولية حيث صنفت المملكة في ديسمبر 2020 الماضي ضمن المراكز العشر عالميا من حيث سرعة الإنترنت المتنقل، وسجل مستخدمو شبكة الجيل الخامس في المملكة كأعلى معدل في سرعة التحميل فاق معدل سرعة التحميل في كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثاني.

وفيما يخص قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، لفت التقرير إلى أن عدد الشحنات في المملكة بلغ 21.5 مليون شحنة خلال الربع الرابع، كما عملت الهيئة على إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن سعود التميم، وفقا للتقرير إن الهيئة سعت لتمكين التحول الرقمي في المملكة ومواكبة مستجدات التقنية والثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف التميم، أن الهيئة واصلت هذه الجهود، الربع الرابع من عام 2020 بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهت العالم أجمع في هذا العام، وأهمها جائحة فايروس كورونا، والتي تزامن معها ازدياد ملفت في استهلاك البيانات، حتى بلغ 3 أضعاف استهلاك متوسط الفرد في المملكة.

وتابع: حرصنا خلال الربع الرابع 2020، على تعز يز شراكاتنا عت مع الشركات الرائدة في مجال التقنية، وتم توقيع 3 مذكرات هيئة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين هي: هواوي، وأر يكسون، ونوكيا. وذلك بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة«.

وقال إنه التوقعات تشير إلى أن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيشهد نموا كبيرا، حيث وصل حجم سوق الاتصالات وتقنية في المملكة إلى نحو 69 مليار ريال بنهاية عام 2020.