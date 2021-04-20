شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير : فيروس كورونا أجبر الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تقدم مصر في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست.

وذكرت وحدة الأبحاث، أن مصر ما زالت مستمرة في طريقها نحو التطور التكنولوجي وتنفيذ خطط التحول الرقم، وتقدم ترتيبها في المؤشر 5 مراكز، لتصبح في المركز الـ73 في 2021 من بين 120 دولة عالمياً، مقارنة بالمركز الـ78 في 2020.

واحتلت المركز الرابع أفريقياً بعد جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى تقدمها الملحوظ في فئة جودة المحتوى المحلي المناسب لكل أطياف المجتمع، الذي قفزت فيه 12 مركزاً.

ويهدف مؤشر الإنترنت الشامل إلى قياس مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبأسعار معقولة ويكون مناسباً أيضاً للجميع، من خلال قياس التصورات بشأن كيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة الناس وسبل عيشهم في 120 دولة حول العالم عبر 4 فئات رئيسية، يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية.

وخلص المؤشر إلى أنّ فيروس كورونا أجبر الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، كما وسّع الفجوة بين السكان المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت.