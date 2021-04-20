فواكة الصيف مفتاحك لعلاج هشاشة العظام.. تناول الأناناس والفراولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن فواكة الصيف مفتاحك لعلاج هشاشة العظام.. تناول الأناناس والفراولة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف تقرير نشر في موقع " تايمز اوف انديا"، أن بعض الفواكه الصيفية تلعب دورًا في حمايتك من هشاشة العظام مثل:
1.الأناناس:
هذه الفاكهة اللذيذة غنية بالبوتاسيوم، والذى يساعد في معادلة الحمل الحمضي وبالتالي تقليل فقد الكالسيوم إلى حد كبير، فهو مصدر ممتاز لفيتامين أ والكالسيوم ، وهما مكونان مهمان للغاية لعظام قوية،كما أنها مليئة بالألياف وفيتامين سي.
2.الفراولة:
تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة التي قد تسبب تنكس العظام، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين C وكلها تساعد في تكوين عظام جديدة.
3.التفاح:
مليء بالكالسيوم، وهو لبنة بناء العظام وفيتامين ج، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين وتحفيز عمل العظام الجديدة.
4. البابايا:
البابايا غنية بفيتامين سي و حمض ألفا هيدروكسي لحماية وتقوية العظام.
5 الطماطم:
غنية بفيتامين K والكالسيوم والليكوبين والتي تسهم كل منهما في تقوية العظام وإصلاحها وتحسين كتلة العظام.