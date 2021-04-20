شكرا لقرائتكم خبر عن فواكة الصيف مفتاحك لعلاج هشاشة العظام.. تناول الأناناس والفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام من الأمراض المزعجة التى قد تؤدي أيضًا إلى فقدان العظام، حيث تستبدل أجسامنا باستمرار أنسجة العظام القديمة بأنسجة جديدة، وفي حالة هشاشة العظام ، يتأخر تكوين عظام جديدة، والتى تحدث في الغالب لكبار السن أو النساء بعد انقطاع الطمث.

وكشف تقرير نشر في موقع " تايمز اوف انديا"، أن بعض الفواكه الصيفية تلعب دورًا في حمايتك من هشاشة العظام مثل:





1.الأناناس:

هذه الفاكهة اللذيذة غنية بالبوتاسيوم، والذى يساعد في معادلة الحمل الحمضي وبالتالي تقليل فقد الكالسيوم إلى حد كبير، فهو مصدر ممتاز لفيتامين أ والكالسيوم ، وهما مكونان مهمان للغاية لعظام قوية،كما أنها مليئة بالألياف وفيتامين سي.

2.الفراولة:

تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة التي قد تسبب تنكس العظام، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين C وكلها تساعد في تكوين عظام جديدة.

3.التفاح:

مليء بالكالسيوم، وهو لبنة بناء العظام وفيتامين ج، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين وتحفيز عمل العظام الجديدة.

4. البابايا:

البابايا غنية بفيتامين سي و حمض ألفا هيدروكسي لحماية وتقوية العظام.

5 الطماطم:

غنية بفيتامين K والكالسيوم والليكوبين والتي تسهم كل منهما في تقوية العظام وإصلاحها وتحسين كتلة العظام.