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فواكة الصيف مفتاحك لعلاج هشاشة العظام.. تناول الأناناس والفراولة

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القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام من الأمراض المزعجة التى قد تؤدي أيضًا إلى فقدان العظام، حيث  تستبدل أجسامنا باستمرار أنسجة العظام القديمة بأنسجة جديدة، وفي حالة هشاشة العظام ، يتأخر تكوين عظام جديدة، والتى تحدث في الغالب لكبار السن أو النساء بعد انقطاع الطمث.

وكشف تقرير نشر في موقع " تايمز اوف انديا"، أن بعض الفواكه الصيفية تلعب دورًا في حمايتك من هشاشة العظام مثل:

 

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1.الأناناس:

 هذه الفاكهة اللذيذة غنية بالبوتاسيوم، والذى يساعد  في معادلة الحمل الحمضي وبالتالي تقليل فقد الكالسيوم إلى حد كبير، فهو مصدر ممتاز لفيتامين أ والكالسيوم ، وهما مكونان مهمان للغاية لعظام قوية،كما أنها مليئة بالألياف وفيتامين سي. 

 

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2.الفراولة: 

 تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة التي قد تسبب تنكس العظام، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين C وكلها تساعد في تكوين عظام جديدة.

 

 

3.التفاح:

 مليء بالكالسيوم، وهو لبنة بناء العظام وفيتامين ج، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين وتحفيز عمل العظام الجديدة.

4. البابايا:

 البابايا غنية بفيتامين سي و حمض ألفا هيدروكسي لحماية وتقوية العظام.

 

5 الطماطم:

 غنية بفيتامين K والكالسيوم والليكوبين والتي تسهم كل منهما في تقوية العظام وإصلاحها وتحسين كتلة العظام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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