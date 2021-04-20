اتبعوا هذه الطرق الـ6 للتخلص من البثور الدموية بالجلد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:17 مساءً - بثور الدم في جسم الإنسان عبارة عن نتوءات حمراء مليئة بالدم تتشكل بسبب الضرر الذي يؤثر على طبقة الجلد السفلية.

وفي معظم الحالات تختفي بثور الدم من تلقاء نفسها بعد فترة قصيرة من الزمن، ولكن في بعض الأحيان تظل فترة، ويمكن لبعض المكونات الطبيعية أن تساعد في تسريع عملية الشفاء منها.

وفي ما يلي 6 علاجات منزلية فعالة للتخلص من البثور الدموية بالجلد:

الكركم

الكركم هو من التوابل الخارقة المتعددة الأغراض مع خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات. يمكن أن يساعد وضع الكركم على تلك البثور في التخلص منها، إضافة لمنع المزيد من الالتهابات.

معجون الثوم

يعتبر الثوم من أكثر العلاجات المنزلية سهولة وفاعلية للتخلص من بثور الدم. قم بفرم الثوم مع تسخينه بزيت الزيتون لمدة من 10 إلى 12 دقيقة واتركه يبرد، ثم ضع الخليط على البثرة لمدة من 20 إلى 30 دقيقة.

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب علاجي يمكنه علاج البثور ومنع المزيد من العدوى، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

أكياس الشاي

فقط ضع كيس شاي أسود مبللا على المنطقة المصابة بعد تبريده في الثلاجة، حيث يحتوي الشاي على العفص، وهو مادة قابضة تقلص حجم الأوعية الدموية وبالتالي تقيد حجم الدم، كما يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي أيضاً في منع الالتهابات وتقليل التورم.

الكمادات الدافئة

بلل قطعة قماش في ماء دافئ وضعها على البثرة لبضع دقائق. كرر هذا ثلاث مرات على الأقل يوميا لتقليل التورم والألم. يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة والرطبة في تخفيف أعراض بثور الدم. تأكد من استخدام منشفة جديدة أو معقمة فقط.

خشب الصندل

يمكنك أيضا استخدام مسحوق خشب الصندل للتخلص من بثور الدم. اخلط مسحوق خشب الصندل والماء لعمل عجينة ناعمة منه، كما يمكنك إضافة زيت الزيتون للحصول على نتائج أفضل. ضعه على المنطقة المصابة من الجلد وقم بالتدليك بلطف لفترة من الوقت بحركة دائرية.

بعد ذلك اتركه يجف لبضع دقائق، ثم اغسله باستخدام الماء الدافئ، وقم بذلك على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

يمتلك معجون خشب الصندل القدرة على امتصاص الحرارة من البثور، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات يمكن أن تقلل من الالتهاب وآلام البثور، ومن المعروف أيضا أنه يسرع عملية التئام البثور.

زيت اللافندر

عليك خلط بضع قطرات من زيت اللافندر مع زيت ناقل مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند ووضعه برفق على المنطقة المصابة. ضع قطعة شاش عليها وقم بإزالتها بعد ساعة على الأقل.

افعل ذلك مرتين يوميا لمدة أسبوع وستحصل على نتائج أفضل. يخفف زيت اللافندر الأساسي من الألم المصاحب للبثور، كما أنه مفيد في تسريع عملية الشفاء من مشاكل الجلد هذه.