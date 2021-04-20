كورونا يسرق سنة من أعمار البرازيليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض متوسط العمر المتوقع في ساو باولو، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل، بشكل كبير جراء الجائحة.

وانخفض متوسط العمر المتوقع بواقع عام واحد في عام 2020 مقارنة بعام 2019، من 76.4 إلى 75.4 عام، وفقا لدراسة أجراها جهاز تحليل البيانات بولاية ساو باولو، الثلاثاء.



وأضافت الدراسة أن هذا الانخفاض يعيد متوسط العمر المتوقع إلى مستواه قبل سبع سنوات.

وأظهرت دراسات وإحصاءات أخرى أن متوسط العمر المتوقع انخفض أيضا في الولايات المتحدة وجميع دول أوروبا تقريبا بسبب الجائحة.