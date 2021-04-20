شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تحذرك بعدم صحة كبدك.. أبرزها احتباس السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو عضو بحجم كرة القدم الصغيرة، يقع هذا العضو الكبير اللحمي على الجانب الأيمن من البطن ويزن حوالي 3 أرطال، ويساعدنا الكبد على هضم الطعام والتخلص من المواد السامة التي تتراكم داخل أجسامنا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن أن يكون مرض الكبد وراثيًا أو ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الفيروسات والسمنة بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى تندبه مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة، ولكن التعرف المبكر على الأعراض والعلاج الفوري يمكن أن يوقف الضرر ويعيد الصحة للمريض.

فيما يلي أربع من أكثر علامات فشل الكبد شيوعًا

احتباس السوائل و تورم الساقين : هذه هي العلامة الأكثر شيوعًا لأمراض الكبد، وتظهر لدى 50 % من الأشخاص المصابين بتليف الكبد، وهي حالة يحل فيها النسيج الندبي محل أنسجة الكبد السليمة، يتراكم السائل حول منطقة البطن أو يظهر تورم في الساقين، يحدث هذا عندما يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث اضطراب في عملية تكوين الألبومين داخل الكبد، وهو بروتين يمنع التسرب من مجرى الدم إلى الأنسجة.

ظهور اصفرار الجلد والعينين: قد تلاحظ تغيرًا ملحوظًا في لون عينيك وجلدك وبولك، سوف تبدو أغمق ويحدث هذا عندما يتراكم البيليروبين ، وهو صبغة تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء في مجرى الدم، يمتص الكبد السليم البيليروبين ويحوله إلى عصارة صفراوية تُلقى خارج الجسم من خلال البراز.

الارتباك وصعوبة التفكير بوضوح: قد يتسبب الاعتلال الدماغي الكبدي في حدوث ارتباك أو نعاس يحدث فقدان وظائف المخ عندما يكون الكبد غير قادر على إزالة السموم من الدم، وهذا ما يسمى بالاعتلال الدماغي الكبدي قد تحدث هذه المشكلة فجأة أو قد تتطور ببطء بمرور الوقت.

النزيف: يدور الكبد عادةً حوالي 25٪ من دمك من الوريد البابي، لكن تليف الكبد يخلق فرصة للنزيف، قد تتقيأ دمًا أو تلاحظ دمًا في البراز أو نزيفًا في المستقيم يعاني العديد من مرضى تشمع الكبد من تجلط في الوريد البابي عادةً ، لأن تدفق الدم عبر الكبد المصاب بالندبات الشديدة يكون بطيئًا وبالتالي يكون أكثر عرضة للتخثر يمكن أن تسبب أي حالة تزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم تجلط الوريد البابي.

علامات أخرى يجب الانتباه لها وهى حكة في الجلد، التعب المزمن، الغثيان أو القيء، فقدان الشهية، الميل للكدمات بسهولة.