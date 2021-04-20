شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات صحية لتعزيز المناعة يجب أن تتناولها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الاهتمام بتعزيز المناعة من أكثر الأشياء التي يسعى الكثير من الناس لتحقيقها في ظل وباء فيروس كورونا، ومع ظهور متغيرات وسلالات جديدة للفيروس التاجي يجب الاهتمام بتحسين الصحة والمناعة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يجهز نظام المناعة القوى جسمك لمحاربة مسببات الأمراض ويقلل من خطر العدوى، في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز 3 مشروبات لتعزيز المناعة يجب تناولها يومياً، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





المكونات:

1 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل نيء مبشور

¼ ملعقة صغيرة من جذر الكركم

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة العمل:

يُضاف الماء والزنجبيل والكركم إلى إناء عميق ويُغلى المزيج (5-10 دقائق).

- اترك الخليط يبرد قليلاً وصفي المشروب في كوب وأضف العسل وخل التفاح إليه.

كيف يساعد هذا المشروب في تعزيز المناعة؟

هذا المشروب مليء بمكونات صحية لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا خل التفاح يمنع نمو مسببات الأمراض السيئة في الجسم ويعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، وهو أمر ضروري لمناعة قوية.

كل من الجذور والكركم والزنجبيل محملة بمضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات والمطهرة.

يعتبر الكركم معالجًا طبيعيًا، بينما يزيد الزنجبيل من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على تدمير مسببات الأمراض.

المكونات:

1/2 ملعقة صغيرة بذور أجوين الهندية أو عشبة الكرم

5 أوراق ريحان

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة عسل

نأخذ إناء ونضيف كوبًا من الماء وبذور الكرم والفلفل الأسود وأوراق الريحان.

دع الماء يغلي لمدة 5 دقائق وصفي الخليط في كوب دع المزيج يبرد لفترة قبل إضافة العسل إليه.

كيف يساعد هذا المشروب في تعزيز المناعة

تتمتع بذور أجوين أو بذور الكرم بخصائص طبية قوية وقد استخدمت لعلاج الأمراض الصحية المختلفة لفترة طويلة. يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لهذه التوابل المتاحة بشكل شائع في تعزيز المناعة وتوفير الراحة من البرد الشديد والسعال.

إضافة أوراق الريحان والفلفل الأسود والعسل إلى هذا المشروب يجعل الخليط أكثر فعالية.

مكونات:

6-7 أوراق ريحان

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

5 قرنفل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة صنعه:

-خذ إناء وأضف كوبًا من الماء وأوراق الريحان والقرنفل والزنجبيل.

اترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.

صفي المزيج في زجاجة.

أضف قليل من عصير الليمون وأمزجه جيدًا.

يحتوى الريحان والزنجبيل والقرنفل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات ومضادات حيوية ومضادة للالتهابات ويمكن لإضافتها إلى هذا المشروب أن يحسن الطعم ويعزز المناعة.