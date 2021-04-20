وكالة الأدوية الأوروبية: منافع لقاح جونسون ضد كورونا تفوق مخاطره

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، قرارها بشأن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لـ"كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوكالة، في بيان، أن منافع لقاح جونسون آند جونسون تفوق مخاطره.

واعتبرت أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي نادر للقاح جونسون آند جونسون.

وقالت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية، إنها وجدت "رابطا محتملا" بين اللقاح والتجلط الدموي وأن لجنة السلامة التابعة لها "خلصت إلى أن حالات كهذه يجب أن تدرج كأثر جانبي نادر جدا للقاح".

وجاء قرار الوكالة الأوروبية بعد تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة بعد حالات تجلطات دموية خطيرة.

وأبلغت السلطات الأمريكية عن 6 حالات لنساء أصبن بجلطات دموية مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية بينها حالة وفاة، بعد أسبوعين من انطلاق حملة التطعيم بهذا اللقاح.