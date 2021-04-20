البرازيل تسجل أسوأ معدل وفيات بكورونا في القارة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد البرازيل، أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا المستجد، في القارة الأمريكية ونصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وتعتبر البرازيل أيضا ثانى أكثر دول العالم تسجيلا للوفيات جراء وباء "كوفيد-19" مع أكثر من 375 ألف وفاة.



ومع 176 وفاة جراء "كوفيد-19" لكل 100 ألف نسمة تجاوزت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليونا، في الأيام الأخيرة البيرو (174 لكل مئة ألف نسمة) والولايات المتحدة (172) والمكسيك (165) وفق بيانات اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى الحصائل الرسمية للدول المختلفة.

وقال عالم السكان جوزيه أوستاكيو ألفيس إن الوضع الصحي خارج عن السيطرة بدرجة كبيرة في البرازيل ويتوقع أن يتجاوز في أقل من شهر معدل بريطانيا (187) وإيطاليا (194).

وقال الباحث والأستاذ الجامعي السابق في معهد الإحصاءات الرسمي "حطمت البرازيل الأرقام القياسية للوفيات في آذار/مارس، لتصل إلى أسوأ معدل وفيات في القارة الأمريكية ونصف الكرة الجنوبي".

والأسبوع الماضي كان المعدل الوسطي للوفيات 3 آلاف يوميا.

وأضاف الخبير أن البرازيل "ليست بمنأى عن موجة جديدة بسبب موسم الشتاء والتراخي في تطبيق القيود" التي فرضها رؤساء البلديات وحكام الولايات في محاولة للجم انتشار الفيروس.

وتسجل تشيكيا أسوأ معدل وفيات (267) تليها المجر (265).

لكن ألفيس أكد "هذه دول بمناخ بارد مع مجتمع متشيخ وأكثر ضعفا" خلافا للبرازيل.

وتتواصل حملة التلقيح ببطء في البرازيل، حيث 13 % من المواطنين فقط حصلوا على الجرعة الأولى و5 % على الجرعة الثانية.