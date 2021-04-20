إغلاق ليلي شامل بغزة لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، فرض الإغلاق الليلي الشامل لمدة أسبوع، لمواجهة الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الثلاثاء، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إن فرض الإغلاق سيكون "يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع".

وذكرت أن ذلك يشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد، وهو ما يعني وقف صلاة التراويح بالمساجد خلال هذا الأسبوع.

وأكدت استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين.

وقررت الإبقاء على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ودعت المواطنين لمزيد من الالتزام واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.

وسجلت فلسطين، الثلاثاء، 31 حالة وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة بالضفة الغربية و21 في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل 454 إصابة في الضفة الغربية، و1556 في قطاع غزة، و15 بالقدس الشرقية، وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 781 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و1500 في قطاع غزة، و25 بالقدس الشرقية.