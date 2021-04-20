دراسة: تناول فيتامين د و أوميجا 3 يخفض الإصابة بكورونا للنساء

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول فيتامين د و أوميجا 3 يخفض الإصابة بكورونا للنساء والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الدراسة أن تناول أي من مكملات فيتامين سي أو الزنك أو الثوم لم يكن مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالفيروس، حيث لاحظ الباحثون ارتفاع مبيعات المكملات الغذائية لدرء وعلاج عدوى الفيروس منذ بداية الوباء.
واشار الباحثون إلى أن المكملات الغذائية تساعد في دعم نظام المناعة الصحي، لذا ركزت الدراسة على تحديد أبرز الفيتامينات التي تلعب دورًا في خفض انتقال العدوى بالفيروس، من خلال الاستناد علي بيانات المستخدمين لإحدى التطبيقات التكنولوجية COVID-19 Symptom Study، الذى يستخدم في بريطانيا لمعرفة ما إذا كان مستخدمو المكملات العادية أقل عرضة لاختبار فيروس كورونا.
وكان تم إطلاق التطبيق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد في مارس 2020 لالتقاط المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا حول تطور الوباء.
وراعى الباحثون عامل العمر وعوامل الخطر الصحية الأساسية للمشاركين، وحلل الباحثون المعلومات التي قدمها 372.720 مشتركًا في المملكة المتحدة في التطبيق حول استخدامهم المنتظم للمكملات الغذائية طوال مايو ويونيو ويوليو 2020 خلال الموجة الأولى من الوباء بالإضافة إلى أي نتائج اختبار مسحة لفيروس كورونا.
واكدت الدراسة أن خلال شهرى مايو ويوليو ، تناول 175652 مشتركًا في المملكة المتحدة المكملات الغذائية بانتظام.
وتوصل الباحثون إلي أن تناول البروبيوتيك أو أحماض أوميجا 3 الدهنية أو الفيتامينات المتعددة أو فيتامين د ساهم بانخفاض خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 14٪ و 12٪ و 13٪ و 9٪ على التوالي .
وعندما نظر الباحثون على وجه التحديد في الجنس والعمر والوزن، تبين الارتباطات الوقائية للبروبيوتيك وأحماض أومي٦غا 3 الدهنية والفيتامينات المتعددة وفيتامين د فقط في النساء من جميع الأعمار والأوزان، في حين لم تظهر مثل هذه الارتباطات الواضحة في الرجال.