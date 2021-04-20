مصر تشتري 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن مصر اتفقت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شركة سينوفارم الصينية ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.



ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون نسمة ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر إنها تستعد لإنتاج 80مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.