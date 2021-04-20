لماذا يتم إجراء اختبار تصوير شبكية العين؟

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القاهرة - سامية سيد - شبكية العين هي المسئول الأكبر عن الرؤية والإبصار، ويستخدم تصوير الشبكية كاميرات وماسحات خاصة لعمل صور مكبرة أو صور لشبكية العين، وهناك أسباب عديدة تجعل طبيبك يطلب تصوير وفحص شبكية العين، نتعرف فى السطور التالية على فحص شبكية العين وأهميته، وفقاً لموقع " healthlinkbc".





وتشمل طرق التصوير الشائعة لشبكية العين ما يلي:

-التصوير الفوتوغرافي الملون والأبيض والأسود تقوم الكاميرا بتكبير الجزء الخلفي من عينك والتقاط الصور.

-التصوير المقطعي للتماسك البصري، يستخدم الماسح الضوئي موجات ضوئية لتكوين صورة لشبكية العين على شاشة الكمبيوتر.

-الموجات فوق الصوتية يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لتكوين الصورة.

-تصوير الأوعية الدموية يتم حقن صبغة في ذراعك تتدفق عبر دمك إلى الأوعية الدموية في عينك تسهل الصبغة رؤية الأوعية الدموية في عينك بينما ينظر طبيبك إلى عينيك من خلال الكاميرا.

-يستخدم أحيانًا اختبار يسمى تألق قاع العين تتيح الإضاءة الخاصة للطبيب رؤية التغييرات المجهرية في عينك والتي تسببها حالات معينة.

لماذا يتم إجراء اختبار شبكية العين؟

تساعد هذه الاختبارات الأطباء في اكتشاف مشاكل العين وعلاجها يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان المرض يزداد سوءًا أو إذا كان العلاج يعمل.

قد تحتاج إلى تصوير الشبكية إذا:

-لديك مرض السكري أو اعتلال الشبكية السكري يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى ضعف البصر وحتى العمى يمكن أن يساعد الاختبار طبيبك في معرفة ما إذا كان العلاج يعمل أم لا.

- يعتقد طبيبك أنك مصاب بالضمور البقعي الرطب الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر ويمكن أن تساعد الاختبارات في العثور على الأوعية الدموية المتسربة في عينك أو الأوعية الدموية غير الطبيعية، والتي تعد جزءًا من هذا المرض.

-رؤيتك تزداد سوءًا ويريد طبيبك معرفة السبب.

-قد تساعد فحوصات العين ، بما في ذلك تصوير الشبكية ، طبيبك في العثور على مشكلة قبل أن تزداد سوءًا وهذا يمنحك فرصة أفضل لحماية رؤيتك ويجب ألا يحل تصوير الشبكية محل الفحص الكامل للعين.