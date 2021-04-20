شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تؤثر على سلامة قلبك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب الأنظمة الغذائية فى الحياة اليومية فى الإصابة بمعظم الأمراض، والتى يأتى من أهمها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، نظرا لاحتواء الغذاء اليومى على عدد من العناصر التى تزيد من نسبة الكوليسترول فى الدم، ما يؤدى إلى حدوث الجلطات المتكررة.

وبحسب معظم الأبحاث التى نشرت فى هذا الصدد فقد حذرت دراسات من أن الإفراط فى تناول لحوم الضأن والبقر المشبعة بالدهون يسبب ارتفاع ضفط الدم، وبالتالى فإنها تؤثر على صحة وسلامة القلب.

كما حذرت أيضا من اللحوم الباردة والمصنعة لأنها تحتوى على كميات كبير من الملح، والشروبات الغازية والمخبوزات المنتجة من الدقيق الأبيض لأنها تعمل على رفع ضغط الدم وزيادة نسبة السكر، كما أنها تسبب السمنة التى تعد من أخطر العوامل التى تؤدى إلى الإضرار بالقلب، كما حذرت من الأرز الأبيض والزبدة لأنها غنية بالدهون المشبعة.