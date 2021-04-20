ميركل تهنئ خليفها بهذه الكلمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت المستشارة أنجيلا ميركل، الثلاثاء، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، على تسميته مرشحا للمستشارية.

بات لاشيت، في وقت سابق اليوم، مرشح الاتحاد المسيحي الحاكم، للمستشارية خلفا لميركل، بعد انسحاب منافسه الوحيد ماركوس زودر.



وفي بيان للمتحدث باسمها، شتيفان زايبرت، قالت ميركل "تهانينا عزيزي أرمين لاشيت على دورك الجديد كمرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار"، مضيفة "أتطلع إلى تعاونا في الأشهر القادمة".

وبعد ١٠ أيام من صراع غير مسبوق على بطاقة الترشيح، أعلن الخصم الأقوى، زودر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، الطرف الأصغر في الاتحاد المسيحي، انسحابه من سباق خلافة ميركل.

وقال زودر في كلمة في برلمان ولاية بافاريا الثلاثاء إنه "يقبل تصويت الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي المسيحي لصالح لاشيت".

وتابع "تم إلقاء حجر النرد: أرمين لاشيت هو مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية"، مضيفا: "اجتمع الحزب الديمقراطي المسيحي أمس، وقرر وأنا أقبل القرار".

وأمس، صوتت الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي المسيحي لصالح تسمية لاشيت مرشحا للمستشارية بعد مشاورات استمرت ٦ ساعات.

وصوت ٣١ عضوا في الهيئة لصالح لاشيت، مقابل ٩ لزودر، فيما امتنع ٦ عن التصويت، خلال الجلسة التي تابعتها ”الخليج 365”.

وبانسحاب زودر، بات لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات المقررة سبتمبر أيلول المقبل.

وتترك ميركل الحياة السياسية طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية، ولن تخوض الانتخابات على رأس الاتحاد المسيحي كما اعتادت لـ16 عاما، تاركة هذه المهمة لأرمين لاشيت.