كيف تتعامل مع نوبات حساسية الربيع؟.. تعرف على أبرز أعراضها المرضية

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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع نوبات حساسية الربيع؟.. تعرف على أبرز أعراضها المرضية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد تقرير نشر في موقع إنسايدر، أن حساسية الربيع يشار إليها أيضًا باسم حمى القش والتهاب الأنف التحسسي، وتعتبر حبوب اللقاح السبب الأكثر شيوعًا للحساسية الموسمية،حيث تم تشخيص حوالي 19.2 مليون من البالغين في الولايات المتحدة بحمى القش المرتبطة بحبوب اللقاح ، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
وذكر التقرير توقعات إحدى الدراسات بتضاعف عدد حبوب اللقاح بحلول عام 2040 بسبب عوامل مثل تغير المناخ، مؤكدا أن هناك بعض النباتات التي تنتج حبوب اللقاح وهى أكثر الأشجار التي تسبب الحساسية في الربيع، مثل اشجار الأرز وأشجار البلوط.
وعندما تتعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح، قد يخطئ جهازك المناعي فى تحديد ما إذا كانت ضارة بجسمك، مما يحفز جهاز المناعة لديك للدفاع عن جسمك عن طريق إطلاق مواد كيميائية ، بما في ذلك مادة الهيستامين ، التي تسبب أعراض الحساسية.
وتشمل الأعراض الرئيسية لحساسية الربيع ما يلي:
-العطس
-سيلان الأنف وحكة
-عيون متهيجة ومنتفخة
-حكة الحلق
-احتقان الأنف أو انسداد الأنف
يعاني بعض الأشخاص من أعراض حساسية شديدة بينما يعاني البعض الآخر من ردود فعل خفيفة فقط، قد يعتمد الاختلاف على الحساسية الجينية لمسببات الحساسية بالإضافة إلى العوامل البيئية ، مثل زيادة التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح التي تكون أكثر انتشارًا في الربيع.
ويمكنك اتخاذ الخطوات التالية للحد من تعرضك لحبوب اللقاح خلال فصل الربيع:
1.ابق داخل بيتك قدر الإمكان: خاصة في الصباح الباكر عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية.
2.أبق النوافذ مغلقة: وإذا أمكن استخدم مكيف هواء به مرشح.
3.استخدم مزيل الرطوبة للمساعدة في تجفيف الهواء في الداخل.
4 .ارتدِ قبعة ونظارات شمسية في الهواء الطلق لمنع حبوب اللقاح من الوصول إلى عينيك وشعرك.
5.اغسل الفراش في الماء الساخن مرة واحدة في الأسبوع للقضاء علي آثار حبوب اللقاح.