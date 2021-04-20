سلالة كورونا الهندية تقتحم إسرائيل.. ماذا عن اللقاح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول صحة في إسرائيل، الثلاثاء، عن تسجيل 8 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن الأطباء في إسرائيل يعتقدون أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 7 إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.



وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية "الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة"، وأضاف أن هناك 8 إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب من رويترز لمعرفة مزيد من التفاصيل بشأن البحث المتعلق بالسلالة الهندية.

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81% من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.