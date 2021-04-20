صحة ورشاقة

سلالة كورونا الهندية تقتحم إسرائيل.. ماذا عن اللقاح؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول صحة في إسرائيل، الثلاثاء، عن تسجيل 8 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس المستجد (كوفيد-19).

 وأضاف أن الأطباء في إسرائيل يعتقدون أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 7 إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.

وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية "الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة"، وأضاف أن هناك 8 إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب من رويترز لمعرفة مزيد من التفاصيل بشأن البحث المتعلق بالسلالة الهندية.

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81% من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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