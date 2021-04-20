شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: لقاح سبوتنيك v الروسى فعال بنسبة 97.6% فى الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية فى تقرير لها أنه وفقًا لبيانات 3.8 مليون روسى تلقوا جرعتى لقاح سبوتنيك v خلال الفترة من 5 ديسمبر 2020 حتى 31 مارس 2021، فإن فاعلية لقاح vSputnik بلغت 97.6%، حسبما أفاد صندوق الاستثمار المباشر الروسى (RDIF)، وبلغ معدل الإصابة الذى يبدأ فى اليوم 35 بعد الحقن الأول 0.027%.

وذكر البيان أن مركز Gamalya القومى للبحوث وصندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF أعلنا فاعلية لقاح سبوتنيك V عند مستوى 97.6%، وفقا لتحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين الروس الذين تم تلقيحهم بكلا الجرعتين من اللقاح.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسىRDIF فى الوقت نفسه، كان معدل الإصابة بين السكان البالغين غير الملقحين 1.1% لفترة مماثلة تبدأ من اليوم الـ35 بعد إطلاق التطعيم على نطاق واسع فى روسيا، مضيفًا أن هذه البيانات سيتم نشرها فى مجلة طبية محكمة فى مايو.

كانت روسيا أول دولة فى العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا فى أغسطس 2020، وهو اللقاح الذى طوره مركز Gamalya لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، والذى أطلق عليه اسم سبوتنيك v.

وأضافت الوكالة أنه فى أوائل فبراير 2020، نشرت مجلة لانسيت The Lancet الطبية المشهورة عالميًا نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح Sputnik V، حيث أثبت اللقاح أنه من بين أكثر اللقاحات أمانًا وفعالية في العالم، وبالتالي، قُدرت فعاليته بـ 91.6% و91.8% بين المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وأكدت الوكالة الروسية أنه تم تسجيل اللقاح فى نحو 60 دولة حول العالم، حيث إنه يعتبر اللقاح الثانى الأكثر شيوعًا فى العالم.