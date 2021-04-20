كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:34 صباحاً - يطلق عليه اسم " الجرنك"، وهو من الفواكه الصيفية وعبارة عن ثمار غير ناضجة نشأت من غرب آسيا، ويعد منجماً للصحة العامة، ويوصَى به للحوامل والأطفال، ولذلك يقدم لك اختصاصي التغذية الدكتور سميح رمضان، شرحاً لأهمّ فوائد الكرز الأخضرِ للحامل كالآتي.

القيمة الغذائية للكرز الأخضر

تكثر فيه المعادن

يحتوي الكرز الأخضر على أعلى نسبة من فيتامين سي بين الفواكه.

ينافس الكرز الأخضر البرتقال في قيمته الغذائية بالنسبة لمحتوَاه من فيتامين سي، حيث تحتوي كل 100 غرام من الكرز الأخضر على 5300 مليغرام من فيتامين سي المفيد لمناعة الجسم.

كما يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، وهناك دراسات عن مقاومته للسرطان.

ويحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك تفوق التوت الأزرق حسب آخر الدراسات.

ويحتوي على أملاح معدنية هامة للجسم مثل الكالسيوم والحديد والمغنيزيوم والبوتاسيوم والكبريت.

كما يحتوي على الألياف مما يفيد الأمعاء، ويقلل من الشعور بالجوع.

فوائد الكرز الأخضر للصحة العامة

يزيد الكرز الأخضر من مناعة الجسم

يعمل على تقوية مناعة الجسم وتعزيزها.

يستخدم في أنظمة التخسيس لأنه يسرع من الشعور بالشبع.

كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمنع الإصابة بالجلطات الدموية، ويعزز صحة القلب.

كما يعمل على مكافحة الإمساك.

ويحمي الجسم من الجذور الحرة التي تسبب الأورام السرطانية.

فوائد الكرز الأخضر للحامل

يعالج الإمساك المزعج

يعمل الكرز الأخضر على تقوية عضلات الحامل وتقويتها، وتقليل حالة التعب والوهن التي تصيبها.

كما يعمل على تعزيز مناعتها، وتقليل نسبة إصابتها بأمراض البرد والرشح لمحتواه العالي من فيتامين سي.

ويعمل على تقليل إصابتها بالإمساك المزعج.

ويكبح جماح الجوع والنهم للطعام مما لا يعطي الفرصة لزيادة الوزن في فترة الحمل عن المعدل الطبيعي.

يساعد الحامل على النوم العميق ويخلصها من الأرق.

محاذير تناول الكرز الأخضر للحامل

قد يسبب ألم المعدة