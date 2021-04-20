تشجيع الأطفال على الصيام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:34 صباحاً - الفرحة لا توصف، والمشاعر لا تقدر لأن الطفل الصغير أصبح قادراً على الصيام ولو لساعات معدودة؛ لأنه أصبح يطلب أن يكون مثل الكبار، ولذلك على الأم أن تشجع الأطفال على هذه الفريضة، وعن صيام الأطفال وتشجيعهم يتحدث إلى قارئات الخليج 365 اختصاصي التغذية الدكتور مازن وشاح يشير للآتي.

متى يصبح الطفل قادراً على الصيام؟

يصوم الطفل عندما يبدو بصحة جيدة

عندما يبدأ في رفض تناول الطعام خلال النهار، ويتعلل بأنه يريد أن يصبح مثل الكبار.

عندما يمد لسانه معلناً صومه ويفرح لأن لسانه أصبح أبيضَ دليل على الجوع والعطش.

عندما يسأل أمه وأبيه: لماذا نصوم؟

وعندما يكون بصحة جيدة فتبدو بشرته وردية، وعيناه لامعتان، وشعره لامع وأظافره قوية غير متكسرة، ويبدو من تحتها اللون الأحمر دليلاً على وجود الحديد في دمه بكمية مناسبة.

كيف نشجع الطفل على الصوم؟

المشاركة العائلية تشجعه على الصوم

يجب أن نتحدث مع الطفل عن فضل الصيام.

ويجب أن يعرف الحكمة من الصيام وأنه ليس للشعور بشعور الفقراء، ولو كان الأمر كذلك لما صام الفقراء، ولخص الله الأغنياء بالصوم فقط.

ويجب أن يشارك الطفل والديه في تزيين البيت.

كما يجب أن يخرج للتهنئة بحلول رمضان مع والديه، وفي هذه الأيام يجب أن يستخدم وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

كما يجب أن تدخل البنت الصغيرة مع أمها المطبخ لتعده للشهر الفضيل من حيث ترتيب الأرفف وترتيب وتنظيم الثلاجة.

ويمكن الصيام التدريجي للطفل مثل أن يصوم عدة ساعات كل يوم.

ويمكن أن نزيد ذلك مثل أن يصوم ثم يأكل قليلاً ثم يواصل الصوم ويعرف ذلك بصيام العصافير.

يمكن أن يتحدث الأخ الأكبر مع الأصغر حول فضائل الصوم ومشاعر الصائم ليشجعه.

قومي بتقديم المكافآت غير المبالغ فيها لطفلك حين يتم صيام يوم كامل.

الحرص على أن يتناول الطفل طعام السحور، وتأخير السحور حتى موعد الإمساك وأذان الفجر؛ لكي لا يشعر بالجوع خلال نهار رمضان.

ويجب أن يشرب كمية كبيرة من الماء والسوائل ما بين الإفطار والسحور لكي لا يصاب بالجفاف.

وفرحة الطفل بالولائم العائلية ومشاركة الكبار على مائدة الطعام تشجعه على الصيام.

حالات يجب أن يفطر فيها الطفل

يجب أن يفطر الطفل في حال شعوره بالتعب الشديد