كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:34 صباحاً -

جدول محتوى مخاطر تواجهها الحامل بتوأم التغيرات الطارئة على الحامل بتوأم في الشهر الثامن تطورات التوأم في الشهر الثامن المضاعفات المؤثرة على التوأم نصائح للحامل بتوأم في الشهر الثامن

الحمل بتوأم لا يستدعى الشعور بالقلق والخوف، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوعي والاهتمام لدى الأم، لذلك من الضروري إتباع النصائح العلمية والمفيدة التي يقدمها لك طبيبك المتابع لحالتك لمنع حدوث أي مضاعفات خطيرة قد تضر بالأجنة أو بالأم ، إضافة إلى وعي الأم الحامل وإدراكها لتطور نمو التوأم في الشهر الثامن والاحتياطات الواجب اتخاذها..معنا استشاري طب الأطفال الدكتورة سعدية عبد الهادي أخصائية النساء والتوليد بمستشفى الهرم بالجيزة

1-مخاطر تواجهها الحامل بتوأم

الحامل في توأم تحتاج إلى المزيد من حمض الفوليك

من المرجح أن تصبحي حاملاً في توأم أكثر إذا كنتِ في الثلاثينات أو الأربعينات، فالتقدم في السن يزيد من احتمالات الحمل بتوأم

الحامل في توأم تحتاج إلى المزيد من حمض الفوليك ليساعد في منع العيوب الخلقية

الحامل في توأم تحتاج إلى متابعة طبية أكثر من الحامل في طفل واحد، لذا يميل الأطباء إلى إجراء مسح بالموجات فوق الصوتية مرات إضافية

غثيان الصباح قد يكون أسوأ مع الحمل بتوأم، لأنه في الأساس ينتج عن ارتفاع مستويات هرمونات الغدد التناسلية المشيمية

الحامل بتوأم تعانى أكثر من معدلات أعلى من فقر الدم، مع آلام الظهر وصعوبات النوم عن الأمهات اللاتي يحملن طفلاً واحدًا

الحامل بتوأم لن تشعر بحركة الجنين مثل الحامل بطفل واحد، خاصة إذا كانت حاملاً للمرة الأولى فلن تميز بين حركة الجنين والنشاط الهضمي

خطر تسمم الحمل يزداد في حال التوأم ، وهناك خطر تطور مرض سكري الحمل أعلى في الحمل بتوأم

تزداد احتمالات الولادة المبكرة عند الحمل في توأم.. في الأسبوع السادس والثلاثين أو السابع والثلاثين

احتمالات الولادة القيصرية تزداد عند الحمل بتوأم كما تزداد حالات وجود الطفل في وضع المؤخرة عند الولادة

2-التغيرات الطارئة على الحامل بتوأم في الشهر الثامن

الحامل في توأم تكتسب المزيد من الوزن

تكتسب الحامل المزيد من الوزن بمعدل 450 جم في الأسبوع الواحد، وهو ما يقابل 1800 جم بأخر الشهر

بسبب إنتاج هرمونات الحمل بصورة مستمرة في جسم الحامل ، تشعر الحامل بالألم الشديد في أسفل الظهر

يتسع الرحم ليناسب حجم الجنين، فتبدأ الحامل في الإحساس بالحرقة الشديدة بجانب الإصابة بالإمساك

نمو الشعر وزيادة قوته بشكل ملحوظ

يزداد حجم الجنين مما يؤدي إلى بروز الحجاب الحاجز، والذي يتسبب في إحساس الحامل بضيق التنفس

اتساع الرحم قد يكون سببا في زيادة الضغط الواقع على منطقة المثانة، مما يؤدي إلى عدم تمكن الحامل من التحكم في خروج البول

لضمان التغذية السليمة للجنين، يبدأ تدفق الدم في الزيادة بحيث يبدأ من القلب وحتى الأوعية الدموية، مما يتسبب في بروز الأوردة وظهور الدوالي

من المحتمل أن تتعرض الحامل للإصابة بالبواسير ،مع الإحساس بالحكة الشديدة بالأخص داخل منطقة المعدة، والتعرض لجفاف الجلد

يتسبب الدوران الدموي المستمر، في حدوث انتفاخ بكل من الجفن والعين لدى الحامل خصوصاً في وقت الصباح

3-تطورات التوأم في الشهر الثامن

تختلف حركات ركل التوام في الشهر الثامن

بحلول الشهر الثامن من شهور الحمل، تحدث بعض التطورات للأجنة التوأم مثل:

لا يزيد وزن وطول كل جنين عن 1.7 كجم، و42 سم على الترتيب، يذكر أن عدم تساوي الجنين التوأم في الحجم أمر وارد

يتناسب جسم كلاً من الجنينين مع رؤوسهم، فبنسبة كبيرة يكونا مشابهين للأطفال الرضع، وقبل حدوث الولادة يكتسب كل منهما 600 جم على الأقل

بسبب ضيق المساحة المتاحة للأجنة داخل الرحم، تختلف حركات الركل وتشعر الأم بالحركة بشكل أكبر عن السابق

تبدأ الأجنة في الاستعداد للولادة من خلال انقلاب كل منهم، بحيث تصبح رؤوسهم إلى الخارج أي أسفل الرحم

تتطور حاسة السمع بشكل كبير لدى التوأم، بالإضافة إلى مرونة الجمجمة بشكل ملحوظ وذلك لضمان سهولة خروجهما

4-المضاعفات المؤثرة على التوأم

احتمالية التعرض للعيوب الخلقية أكبر مع التوأم

العيوب الخلقية..تعتبر احتمالية تعرض الأجنة للعيوب الخلقية أكبر عند حدوث الحمل المتعدد

مشكلة نقل الدم بين توأمين..تحدث تلك الحالة عند مشاركة كلاً من الجنينين نفس المشيمة وبالتالي إمدادات الدم، بحيث تتسبب في حصول الجنين على مقدار أكبر من الدم مقارنة بالآخر

مما يؤدي إلى إصابة الحاصل على القدر الأكبر من الدم بإجهاد عضلة القلب، وإصابة الأخر بداء الأنيميا

تقييد الجنين..عبارة عن تأخر في نمو كل من الجنينين فيتسبب في تأخر نمو أحدهما أو حدوث النمو بالقدر نفسه، وتلك الحالة تكون سبب في تعرض الحامل للمضاعفات خلال آلام المخاض والولادة

تشابك الحبل السري..يمتلك التوأم المشترك في مشيمة واحدة حبال سرية معقدة ومتشابكة، ويندر حدوث تلك الحالة حيث تتسبب في الحد من وصول كل من إمدادات الغذاء والأكسجين للأجنة

5-نصائح للحامل بتوأم في الشهر الثامن

ينصح الحامل بتوأم بتجنب الوقوف لمدة طويلة ومستمرة

الاستشارة الطبية الدائمة..خصوصاً خلال الشهور الأولى من حدوث الحمل، حتى يتمكن الطبيب من معرفة عدد الأجنة وحالة المشيمة

الفحوصات الطبية..من المهم إجراء سونار متكامل، ليتمكن الطبيب من معرفة ما إذا كان هناك عيوب خلقية لدى الأجنة أم لا، كما ينصح بإجراء فحص صورة الدم الكاملة، وفحص دراسة مخزون الحديد، للتأكد من تعرض الأم للأنيميا أم لا

الوزن الصحي..من الضروري أن تحافظ الأم على وزنها الصحيح والصحي، وذلك حتى يتم تفادي مشكلة ولادة الأجنة بوزن منخفض

الراحة التامة..تجنب الوقوف للحامل لمدة طويلة ومستمرة، مع الحرص على الجلوس المريح لها من خلال مد القدمين وتمدد الظهر ووضع الوسائد الناعمة حول الأم وخلفها

السير باستمرار..ينصح بضرورة السير لفترة لا تقل عن ثلاثين دقيقة بشكل يومي، مع الحرص على تجنب السير في الطقس الحار، حيث يؤدي إلى فقدان وعي الأم والتعرض للإصابات.

يولد معظم التوائم بين الأسبوعين 36 و 37 من الحمل ؛ من النادر أن يمضوا 40 أسبوعًا كاملة