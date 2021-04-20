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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 141.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و163124.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 567538 31734550
الهند 178769 15061919
البرازيل 373335 13943071
فرنسا 100733 5289526
روسيا 245402 4710690
المملكة المتحدة 127274 4390783
تركيا 36267 4323596
إيطاليا 117243 3878995
إسبانيا 77102 3428354
ألمانيا 79959 3146845.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 14981 977175
34 - الأردن 8308 689482
39 - لبنان 6959 511398
40 - المغرب 8945 505811
41 - الإمارات 1556 498957
42 - السعودية 6834 405940