رجيم البودرة الطريقة الاسرع للتخسيس 

بيروت - نادين محمد - تشيع في عالم التخسيس اليوم صيحة رجيم البودرة. وكما يدل عليه الاسم يجب في هذه الحالة تناول اطعمة على شكل بودرة. وهكذا يمكن خسارة بضعة كيلوغرامت في ايام قليلة. اذاً من المهم تعلم كيفية تجربة رجيم البودرة الذي يساعد على استعادة الرشاقة ونحت الجسم في مدة قصيرة جداً.

رجيم البودرة

​



يعتبر رجيم البودرة الشائع حالياً من الطرق السريعة للتخسيس. وقد اعتمدته مؤخراً بعض مراكز التغذية الأميركية واتبعه عدد كبير من الاشخاص. وتقوم هذه الحمية على تناول الاطعمة على شكل بودرة على ان تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل البروتينات وانواع مختلفة من الفيتامينات الضرورية فضلاً عن الاملاح المعدنية.

ومن المهم ان تحتوي البودرة في هذه الحالة على عدد قليل من السعرات الحرارية. ويجب الا يتخطى هذا العدد الـ400 الى 500 في الوجبة الواحدة. وهكذا يمكن الاستفادة من ذلك من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة ونحت الجسم. ويمكن من اجل هذا تناول البودرة الجاهزة التي يمكن الحصول عليها من الصيدليات او المتاجر المتخصصة. كما من المهم اتباع هذا البرنامج السريع لمدة لا تزيد على اسبوع واحد.

البرنامج

​



الفطور. كوب من الحليب الخالي من الدسم او من اللبن الزبادي الطبيعي الخفيف وغير المحلى، ملعقتا طعام من البودرة الغنية بالمكونات الغذائية، كوب شاي او قهوة من دون سكر.

الغداء. طبق من السلطة الخضراء التي تحتوي على الخضار المشكلة، ملعقتا طعام من البودرة المخصصة للتخسيس والتي تحتوي على المغذيات، كوب من الماء.

وجبة خفيفة. كوب من عصير فواكه موسمية طازج او طبق من سلطة الفواكه.

العشاء. ملعقتا طعام من بودرة التخسيس التي يمكن الحصول عليها من الصيدليات او من المتاجر المتخصصة، كوب ماء، حبة فاكهة.

​



كذكلك يمكن تطبيق برنامج تخسيس وانقاص وزن من خلال اتباع حمية اخرى لأسبوعين. وتقومة هذه الطريقة على تناول 3 ملاعق من البودرة مع الماء خلال وجبتي الفطور والعشاء.

اما خلال وجبة الغداء فمن الممكن تناول اطعمة تحتوي على 500 سعرة حرارية كحد اقصى من خلال استهلاك احد هذه المأكولات.

- ربع دجاجة مشوية مع طبق من السلطة او من الخضار المشوية او المطهوة على البخار. ​

- او 200 غ من اللحم المشوي مع طبق من الشوربة المصنوعة من دون دهون ومواد دسمة.

- او بيضة مسلوقة من دون ملح مع طبق من الخضار المشوية.

- او سمكتان مشويتان مع طبق سلطة وصلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

- او طبق سلطة خضراء مع 3 ملاعق طعام من الارز المطهو من دون زيوت.

​

اقرئي أيضاً:اسرع طرق التخسيس برجيم القهوة والبيض المقلي



- او طبق من شوربة الخضار مع قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون.

- او طبق من سلطة الفواكه. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في اسبوعين. ومن اجل الحفاظ على النتيجة من المهم الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والتوقف عن تناول الدهون الضارة والسكريات. لكن الافضل عدم تطبيق برنامج رجيم البودرة لأكثر من اسبوعين لأن هذا يمكن ان يسبب حدوث النقص في بعض المغذيات الاساسية.





​