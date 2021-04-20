خبير يقدم نصيحة لمن تجاوز الأربعين بتناول هذا الغذاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

تحدث الطبيب وإخصائي التغذية الروسي، ميخائيل غينزبيرغ، عن التأثير الإيجابي لأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها بانتظام خاصة بعد سن الأربعين.



وقال الخبير ميخائيل غينزبيرغ: "إنني لاحظت الفائدة الكبيرة للمكسرات على الجسم، كونها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة (أوميغا3-6-9)"، وفقا لما نقلته قناة "زفيزدا" الروسية.

وتابع: "إن المكسرات تحتوي على البروتين النباتي بكمية جيدة، وينبغي أن يحتوي جسم الشخص على الكمية الكافية من البروتينات النباتية والحيوانية، وخاصة بعد سن الأربعين، ينبغي على الشخص أن يزيد قليلا من نسبة البروتين النباتي في جسمه".

وأشار غينزبيرغ إلى أن "المكسرات من المكونات الغذائية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات، أهمها: فيتامينات بي، الزنك والحديد واليود والسيلينيوم في بعض الأحيان".

كما حذر الخبير من "الإكثار من تناول الجوز البرازيلي لأن الإفراط في تناوله يولد فائضا في مادة السيلينيوم والتي تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم".

ونوّه الخبير إلى أن "الكمية التي ينصح بتناولها من خليط المكسرات هي 40-50 غراما يوميا".

وأشار إلى أنه "بالطبع، نعلم أن البقان (نوع من الجوزيات) غالي الثمن، واللوز غالي الثمن أيضا، أما الفول السوداني فهو رخيص للغاية. ومن وجهة نظر غذائية، فإن الفول السوداني ليس بأي حال من الأحوال أدنى من البقان من الناحية الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفول السوداني على عنصر غذائي مهم للغاية وهو ريسفيراترول وهو عامل مضاد للالتهابات ويساعد على إطالة العمر".