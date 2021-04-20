كورونا حول العالم.. الإصابات تتراجع في أمريكا وترتفع بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 142 مليونا و723 ألفا و918 إصابة.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و43 ألفا و591 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 121 مليونا و240 ألفا و304 حالات.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.





تراجع الإصابات الجديدة في أمريكا

تراجعت الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 0.4% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها لأربعة أسابيع متتالية، بحسب تحليل رويترز لبيانات الولايات والمقاطعات.

ويقول خبراء الصحة إن الإصابات الجديدة استقرت عند مستوى مرتفع إذ بدأت سلالات للفيروس أكثر عدوى في تبديد التقدم في حملة التطعيم. وسجلت البلاد ما يقرب من 70 ألف إصابة جديدة يوميا في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل نيسان مقارنة مع 55 ألف إصابة جديدة يوميا في مارس آذار وحوالي 30 ألف إصابة جديدة في نفس التوقيت العام الماضي.

وتراجعت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 2.8% الأسبوع الماضي، بحسب تحليل رويترز.

وفي المجمل، توفي نحو 568 ألفا بسبب الجائحة أو واحد من كل 576 مقيما في الولايات المتحدة.





تراجع الإصابات الجديدة في الهند

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند عن المستويات القياسية التي بلغتها في اليوم السابق، لكنها ظلت فوق مستوى 200 ألف لليوم السادس على التوالي، إذ زادت الحالات 259170 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات إذ توفي 1761 مصابا بالمرض ليصل الإجمالي إلى 180530.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و163308 بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 80303 بعد تسجيل 297 حالة وفاة.





852 إصابة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة، مقارنة مع 850 حالة إصابة و44 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 217186 من ضمنهم 163812 حالة تم شفاؤها و12778 حالة وفاة".



